Nuovo scandalo calcioscommesse in Italia, club e calciatori coinvolti: cosa rischiano

Ancora un nuovo scandalo calcioscommesse in Italia, giocatori e club finiti nel mirino della giustizia sportiva: gli scenari

Una delle problematiche cui da un po’ di tempo si pone maggiore attenzione, in un calcio italiano malato e alle prese con guai di vario genere, è come sappiamo la piaga del calcioscommesse. Che ha già avuto effetti piuttosto importanti.

Nello scorso anno, lo scandalo ha travolto Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, che hanno ricevuto una lunga squalifica per aver preso parte a un giro di scommesse illegali. Ma altre vicende sono venute all’attenzione degli inquirenti e adesso un nuovo caso potrebbe coinvolgere diversi club e giocatori, come riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Calcioscommesse, cosa succede in Serie B e Serie C: rischio squalifica

Si sono concluse infatti le indagini legate ad un filone che riguarda Forte, Letizia, Brignola e Pastina, giocatori rispettivamente di Cosenza, Feralpi Salò, Catanzaro e Benevento. Coinvolto nella vicenda anche Coda, della Cremonese, ma per lui è stato richiesto un supplemento di indagine.

I club sopra menzionati (i primi tre in Serie B, i campani in Serie C), in ogni caso, non rischiano nulla, dato che le scommesse su siti legali o illegali non prevedono la responsabilità oggettiva delle società. A risponderne a titolo personale saranno eventualmente i giocatori in questione. Il rischio, se le accuse fossero confermate, sarebbe di squalifiche dai 3 anni a salire, anche se ci sarebbe la possibilità per i calciatori coinvolti di patteggiare e vedere la propria pena ridotta, anche se comunque abbastanza lunga.