La legge di Ancelotti, il Real batte il City ai rigori: anche il Bayern Monaco in semifinale

Il Bayern Monaco e il Real Madrid volano alle semifinali di Champions League: battuti Arsenal e Manchester City

Ennesima notte stellare di Champions League. A trionfare sono il Bayern Monaco e il Real Madrid, che riescono a strappare il pass per le semifinali della massima competizione continentale. A Monaco di Baviera decide il sigillo di Kimmich. All’Etihad, invece, il Real Madrid si impone ai rigore dopo l’1-1 dei tempi supplementari. Notte amara per il Manchester City: i Campioni d’Europa in carica dicono addio ai sogni di gloria.

All’Etihad Stadium gara da cuori forti. Dopo essere passato in vantaggio grazie al sigillo di Rodrygo, il Real Madrid almeno nel primo tempo non ha dato la sensazione di soffrire particolarmente la verve del City. Gli uomini di Guardiola, però, con il passare dei minuti hanno progressivamente schiacciato gli avversari nella propria area di rigore, prendendo prevedibilmente in mano le redini del gioco. Su tutti, De Bruyne assoluto protagonista. Il tuttocampista belga disegna calcio, aiutando la squadra a far breccia nel muro eretto dalle Merengues. Nel secondo tempo il pareggio proprio di De Bruyne ne è una logica conseguenza.

Sebbene abbia dato in tanti modi la sensazione di poter azzannare la partita da un momento all’altro, gli uomini di Guardiola mancano però il colpo del KO. Sempre De Bruyne, ad una manciata di minuti da triplice fischio, si divora un’occasione clamorosa. Ai tempi supplementari poche occasioni da ambo le parti: si decide tutto alla lotteria dei rigori, dove imprimono la svolta gli errori di Bernardo Silva e Kovavic, neutralizzati da Lunin. Ennesima gioia europea per Carlo Ancelotti, che estromette Guardiola e si prende la sua personale rivincita dopo il tonfo della scorsa stagione.

Kimmich stende l’Arsenal: Bayern Monaco in semifinale di Champions

In Baviera, pur soffrendo molto soprattutto nella prima frazione di gioco, il Bayern Monaco riesce ad archiviare positivamente la pratica Arsenal. Nonostante una gara piuttosto complicata per i bavaresi, che hanno rischiato di capitolare in diverse circostanze nel corso del primo tempo, la compagine di Tuchel ha trovato il bandolo della matassa nel secondo tempo grazie ad un guizzo di Kimmich.

Benché non abbia entusiasmato in una stagione piuttosto complicata, la squadra tedesca strappa dunque il pass per le semifinali di Champions League. Delusione per l’Arsenal, che anche nella sfida di ritorno non è riuscita a capitalizzare l’importante mole di occasioni creata. Real Madrid e Bayern Monaco raggiungono quindi Paris Saint Germain e Borussia Dortmund nel lotto delle ultime quattro squadre rimaste per contendersi la Coppa dalle grandi orecchie.