Ultima spiaggia, Pioli risponde a De Rossi: “Noi la Champions la giocheremo”

Le dichiarazioni in conferenza stampa di Stefano Pioli e Rafa Leao alla vigilia della sfida di Europa League tra la Roma e il Milan

E’ vigilia di Europa League per il Milan di Stefano Pioli, che domani affronterà la Roma per il ritorno dei Quarti di finale. Si riparte dall’uno a zero dell’andata.

Una partita che vale molto per i rossoneri, ma soprattutto per il tecnico di Parma che si gioca il futuro. A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio della partita dell’Olimpico, Pioli parla in conferenza stampa insieme a Rafa Leao.

Il tecnico rossonero è pronto a sfidare la Roma: “Sappiamo cosa dobbiamo fare di diverso rispetto alla partita di giovedì scorso. Metteremo in campo tutto fino all’ultima goccia di sudore che abbiamo. La partita è di una tale importanza… la squadra è matura e sa come affrontare il match. Una sfida come quella dell’andata fatta male non può toglierci tutto quello che di buono abbiamo fatto prima . Ma per una sfida come quella di domani non serve sapere come ci si arriva”.

Poi Stefano Pioli commenta le dichiarazioni di De Rossi, che ha parlato di ultima spiaggia per il Milan: “Ho letto anche io… sì, perché l’occasione è solo domani per superare il turno. Noi, però, la Champions League la giocheremo l’anno prossimo e domani daremo il massimo”.

Pioli, dunque, risponde a De Rossi, che all’andata gliela ha ‘incartata’, mettendo El Shaarawy sulla destra: “A me dà fastidio perdere la partita, poi quello che si dice della partita ci sta. Quasi sempre i giudizi sono condizionati dal risultato finale”.

Domani Pioli e la sua squadra saranno chiamati a ribaltarla. Verosimilmente ci sarà una squadra più offensiva, ma servirà equilibrio dietro. Una prova come quella contro il Sassuolo non sarà accettabile: “Il tema è proprio lì, se difendiamo bene possiamo vincere la partita”.

Roma-Milan, le dichiarazioni di Rafa Leao

C’è anche Rafa Leao in conferenza stampa. L’attaccante parla dopo la prova deludente dell’andata che ha fatto tanto discutere in questi giorni.

“Dopo Reggio abbiamo parlato e siamo tutti carichi per questa partita, sappiamo l’importanza“. “Sono rimasto deluso perché potevo fare di più, non perché non ho provato. Ma può succedere, e così si cresce“. “Non mi piacciono questi paragoni. Lui è fortissimo, mi piace, mi dà la gioia di guardarlo. Mi ha dato anche consigli dopo la partita, mi ha dato la sua maglia, è una bella partita. Se sono più forti? Siamo entrambi forti“. “Ne abbiamo due. Domani dobbiamo avere la testa sulla partita poi ci sarà il derby. Sono le partite più importanti della stagione“. “Io ragiono con le sifde e quando sei al Milan è così. Se siamo qua è perché abbiamo qualità per essere qua. Dobbiamo ragionare che la pressione fa bene“. “Sono stati più bravi nei dettagli. Abbiamo rivisto la partita e domani ne sarà un’altra. Dobbiamo fare meno errori e se ne fai meno hai più possibilità di vincere“. “E’ una sfida. Celik è un buon difensore, El Shaarawy anche è stato bravo. Devo trovare un modo insieme ai miei compagni. Credo in me stesso e nei miei compagni. Ma questa non è solo una sfida individuale“. “Giochiamo per tutti noi, per il Milan. Se facciamo bene siamo tutti felici, noi, il mister e tutte le persone che lavorano al Milan. L’obiettivo è vincere questa competizione“.