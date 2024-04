DIRETTA Roma-Milan, De Rossi: “Per i rossoneri è un’ultima spiaggia. Ndicka sta bene” LIVE

Archiviata la paura per Ndicka a margine dell’ultima gara di campionato contro l’Udinese, la Roma torna in campo per affrontare il Milan in Europa League. Parla De Rossi in conferenza stampa

Obiettivo Europa League chiarissimo nella testa della Roma di Daniele De Rossi, che dopo il recente spavento di Udine si prepara per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla super sfida dell’Olimpico di domani sera contro il Milan.

Uno scenario importante a margine di un quarto di finale di ritorno di Europa League che i giallorossi hanno tutta l’intenzione di superare soprattutto dopo il successo di misura dell’andata targato Mancini. A presentare la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia, al fianco anche di Lorenzo Pellegrini, ci ha pensato Daniele De Rossi.

Come sta Ndicka? “Evan sta bene, una cosa fastidiosa e dolorosa ma non quella che pensavamo o temevamo. Ognuno può ricevere gli insegnamenti che vuole, abbiamo ricevuto complimenti per una cosa che mi sembra abbastanza normale, era una cosa per noi sensata. Se qualcuno deve imparare qualcosa non è una buona cosa, altri hanno visto del marcio che fa capire come stiamo messi. Chiunque spero avrebbe agito come me, se anche c’è il dubbio che ci fosse un infarto non ti permette di continuare. Non ci sono insegnamenti, ma momenti in cui facciamo quello che pensiamo sia giusto. Non ce n’era uno che voleva continuare a giocare, non è stata una decisione solo mia, è bello scoprirsi famiglia anche in queste occasioni e non solo quando vinciamo”.

Partita crocevia per Milan e Roma? “Quando si parla di crocevia è la sensazione dei giornali, tendo a non commentare non perché non lo rispetto ma perché è così. Il Milan viene da un periodo in cui le vinceva tutte, per loro sarà un obiettivo e quindi un crocevia stagionale, se esci dalla Champions l’Europa League diventa un obiettivo tangibile. Per loro sarà un ultima spiaggia come sempre quando devi ribaltare un risultato”.

Sul recupero di Udinese-Roma? “Se ne stanno occupando i dirigenti, ci sono alcune opzioni e capiamo sia difficile anche per chi organizza. Penso che sia un bene chenon ci siano date perché vuol dire che siamo andati avanti in Europa. E il calcio italiano deve tutelare chi va avanti in Europa ma anche tutelare le altre squadre e la regolarità delle competizioni. Non si può giocare a campionato finito, spero si trovi una situazione logica”.

Tatticamente partita perfetta all’andata. Stai studiando qualcosa di diverso? “In questo c’è l’essenza di diverso, alla ricerca di qualcosa che possa funzionare, non esagerando. Ci sono caratteristiche degli avversati che vanno rispettate, bisogna capire quali mosse si possono stravolgere. Anche perché non abbiamo vinto 7-0 senza farli uscire mai dall’area, meritavamo qualche gol in più ma il Milan non è stato in apnea. Ma è stata una partita equilibrata, non credo che Pioli stravolga la squadra, magari cambierà qualcosa come interpreti e atteggiamento. Devi sempre cercare di dosare quello che vai a preparare, magari poi stravolgi senza che ce ne sia il bisogno. Liedholm diceva ‘Io li ho messi bene in campo e loro si sono mossi’. Non posso cambiare in base a quello che potrebbe fare Pioli e poi non lo fa. Stiamo pensando a dei cambiamenti, ma senza snaturarci”.

