Addio Milan, firma gratis nella Capitale

Il Milan è in pieno tumulto tra presente e futuro, con la partita di Roma decisiva, ma intanto deve vedersela con qualche ‘grana’ di mercato

La sconfitta interna con la Roma ha messo il Milan in enorme difficoltà. La stagione rossonera è riposta quasi totalmente nell’Europa League, grande (e unico) obiettivo di questi ultimi mesi visto che il campionato è praticamente finito e il secondo posto quasi blindato. L’altro ovviamente è impedire all’Inter di festeggiare aritmeticamente lo scudetto nel derby, ma non ha a che fare con i traguardi stagionali. Verosimilmente dal ritorno di giovedì all’Olimpico dipenderà buona parte del futuro di Stefano Pioli, che sta avvertendo movimenti particolari attorno alla sua panchina. Si parla di Conte, si è parlato di Lopetegui e di altri tecnici come Thiago Motta, promesso alla Juve.

Così come si è parlato anche di mercato ma soprattutto di dirigenti, col nuovo rimpasto che vede al centro Zlatan Ibrahimovic. La dirigenza a livello di settore sportivo è comunque destinata a rimanere immutata, per cui i nomi seguiti nel passato recente di sicuro possono restare nei radar del Milan. Ad esempio in difesa serviranno diversi colpi per rinforzare il reparto, quest’anno falcidiato dagli infortuni. In particolare le fasce saranno da rinsaldare: sembrava a un passo l’arrivo di Juan Miranda, che alla fine è rimasto al Betis. Comunque si libererà a zero a giugno, ma intanto diversi club lo stanno monitorando.

Milan, attento a Miranda: il West Ham piomba su di lui. Quanta concorrenza

Ad esempio, secondo quanto riportato dal portale inglese ‘HITC’, il West Ham ha effettuato un sondaggio per il terzino durante il weekend appena trascorso. Insieme agli Hammers anche il Brentford, il Crystal Palace e il Wolverhampton sarebbero interessati al calciatore cresciuto nel Barcellona.

Su di lui sono tantissimi i club, oltre al Milan che potrebbe averlo conservato sui propri taccuini, ma il West Ham e la capitale inglese possono essere quelli più pericolosi. I londinesi lo osserverebbero dall’inizio della stagione, può essere lui il sostituto di Creswell, magari soffiando pure il posto a Emerson Palmieri che comunque sta facendo bene. La concorrenza comunque è alta, con Borussia Dortmund e Real Sociedad che pure osservano, anche se per ora da lontano. In passato anche il Fulham ci aveva fatto un pensierino. Insomma, Pioli o no, il Milan dovrà muoversi in fretta se vorrà dare seguito ai corteggiamenti importanti dei mesi scorsi per Miranda.