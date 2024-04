Tegola in Serie A, l’attaccante si opera: stagione finita

Tegola in Serie A, l’attaccante si opera e la sua stagione è già finita. Il comunicato ufficiale del club

Sono in arrivo i primi verdetti aritmetici anche in Serie A. Il più atteso ed importante potrebbe arrivare lunedì 22 aprile, dopo il Derby di Milano fra Milan ed Inter.

Vincendo, infatti, la squadra di Simone Inzaghi sarebbe già campione d’Italia. È più che mai aperta, e affollatissima, anche la lotta per la salvezza. Un rush finale che il Lecce e Gotti dovranno giocarsi senza una pedina fondamentale come Lameck Banda. Come comunicato dal club pugliese, infatti, l’esterno sarà operato: la sua stagione è già conclusa.

Lecce, Banda si opera: stagione già finita

“L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Lameck Banda verrà sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio, a causa di una gonalgia destra da rotula alta”, ha annunciato il Lecce attraverso i propri canali ufficiali.

Banda ne avrà per diversi mesi, saltando così il finale di stagione e le restanti partite che decideranno il destino della squadra di Gotti. L’attaccante si era infortunato nelle ultime settimane e già contro l’Empoli era rimasto in panchina in quanto non al 100% della condizione.