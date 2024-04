Sì al grande ritorno in Serie A: c’è l’annuncio dell’agente dell’Azzurro. Le sue dichiarazioni e gli aggiornamenti di calciomercato

Nostalgia di Serie A per un Azzurro. A confermare tutto è l’agente del calciatore, intervenuto in esclusiva nelle ultime ore ai microfoni di ‘TvPlay’.

Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha infatti annunciato: “Se a Jorginho piacerebbe tornare in Italia? Sì certo, perché è cresciuto in Italia e gli piace tutto del vostro Paese. Se l’Arsenal ci ha chiamato per il rinnovo? Adesso siamo concentrati sul ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, non abbiamo fretta. Se dovessero chiamarci tra un mese o due per discutere per il rinnovo per noi va bene”.

Il centrocampista ex Napoli, ancora in scadenza con i ‘Gunners’, è accostato alla Juventus: “La Juve? Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho, qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi”.

Jorginho, l’agente sull’ipotesi Fiorentina: “Non ci hanno contattato”

Nelle ultime settimane per l’esperto centrocampista è spuntata anche la pista Fiorentina. Joao Santos non chiude nemmeno ai viola.

“Se la Fiorentina potrebbe pensare di arrivare ad un calciatore del livello di Jorginho? Bisogna capire se loro pensano a Jorginho in primis. Davanti ad un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattato”, ha concluso l’agente. Occhi puntati, dunque, anche sulla situazione di Jorginho.