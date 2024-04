Rischio sconfitta a tavolino: squalifica con giallo, cosa sta succedendo

Incertezza sulla squalifica del calciatore: è valida per il match da recuperare o è da scontare nella normale giornata di campionato?

Il giallo è senza soluzione e neanche Federcalcio e Lega sono riuscite a risolverlo. Ha dell’incredibile quanto sta succedendo nel campionato di massima serie portoghese in vista del recupero di Fameliçao-Sporting CP, match che non si è disputato lo scorso 4 febbraio a causa dello sciopero degli agenti di polizia che non si sono presentati allo stadio per garantire lo svolgimento in sicurezza del match.

La partita si recupererà questa sera, con fischio d’inizio alle 20.15, ma c’è un problema che riguarda la formazione di casa: il difensore albanese Enea Mihaj non sa se potrà scendere regolarmente in campo senza incorrere nel rischio di una sconfitta a tavolino. Tutto nasce dall’ammonizione ricevuta nell’ultima partita disputata dalla formazione guidata da Armando Evangelista.

Il quinto giallo per il calciatore che ha fatto quindi scattare la squalifica: ma il calciatore quando dovrà scontare il turno di stop? Immediatamente, e quindi già stasera contro lo Sporting, o nella prossima partita di campionato secondo il calendario ‘regolare’?

Fameliçao-Sporting con giallo: Mihaj non sa se può giocare

Un dubbio che la società ha provato a sciogliere rivolgendosi alle massime autorità calcistiche del Portogallo.

Il club, infatti, ha contattato sia la Federcalcio portoghese che la Liga Portugal, non riuscendo però a sciogliere la matassa. In entrambi i casi il Fameliçao non ha ricevuto una risposta definitiva su cosa fare con la squalifica di Mihaj e resta quindi l’incertezza sul suo impiego in campo. La società nelle prossime ore proverà a venire a capo di questa intricata vicenda e poi toccherà al tecnico Evangelista scegliere l’undici titolare.