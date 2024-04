Panchina illegale, UFFICIALE: tre mesi di squalifica

La Procura Federale ha ufficializzato una squalifica di tre mesi con inibizione per il presidente, comminando anche una multa al club

La Procura Federale ha preso la sua decisione, optando per una squalifica di tre mesi più una multa. I fatti sono avvenuti da ottobre a febbraio e costeranno un lungo stop per l’allenatore, che allenatore non era perché sprovvisto di patentino, e un’inibizione per il presidente.

La vicenda è relativa a una squadra di Seconda Categoria campana, l’ASD Tre Torri San Marcellino, formazione della provincia di Caserta attualmente sesta in classifica. A rendere noti gli episodi prolungati nel tempo appunto il comunicato della Procura Federale, che ha spiegato come Roger Ferraro, calciatore tesserato per la stessa società, abbia in realtà svolto le mansioni di allenatore ma risultando poi tra i massaggiatori nella distinta di gara ufficiale. Quindi, lo stesso era chiaramente sprovvisto di patentino del Settore Tecnico. E sono parecchie le partite in cui si è ripetuta questa situazione, a partire da almeno quattro partite tra ottobre e novembre, che sono quelle accertate ma la stessa cosa sarebbe poi avvenuta anche diverse volte, almeno fino al primo febbraio. Tradotto: tra Procura e club si è arrivati a un accordo di tre mesi di squalifica per Roger Ferraro e tre mesi di inibizione per il presidente Sandro Fontana, oltre a 400 euro di multa.

La condotta spiegata nel comunicato ufficiale è questa: “Roger Ferraro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania della società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore, peraltro prendendo parte inserito in distinta di gara come massaggiatore, alle gare Real S. Angelo in Formis – Tre Torri San Marcellino del 15.10.2023, Tre Torri San Marcellino – Atletico Sparanise del 22.10.2023, Cellole Baia Domizia – Tre Torri San Marcellino del 28.10.2023, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania, e come allenatore alla gara Real San Giovanni – Tre Torri San Marcellino del 5.11.2023“.

Continua la nota: “Sandro Fontana, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Tre Torri San Marcellino, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023/2024 fino ad almeno il giorno 1.2.2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra al sig. Roger Ferraro nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore”. E ovviamente il club ASD Tre Torri San Marcellino “per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Sandro Fontana e Roger Ferraro”.

La sanzione chiesta e accordata dalla Procura: “Tre mesi di squalifica per il Sig. Roger FERRARO, di tre mesi di inibizione per il Sig. Sandro FONTANA, e di € 400,00 di ammenda per la società ASD TRE TORRI SAN MARCELLINO”.