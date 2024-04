L’Inter pesca dal ‘nemico’: affare al sapore di Champions

L’Inter, che si avvia verso la conquista dello scudetto, pensa anche al futuro. Idea dall’Atletico Madrid, club che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League

Arrivati nel rush finale di stagione appare inevitabile iniziare sia a tirare le somme dell’attuale annata, che iniziare ad elaborare la prossima a partire dalla sessione estiva di calciomercato.

Lo sa benissimo l’Inter che si avvicina sempre di più alla vittoria aritmetica dello scudetto, con il prossimo derby crocevia possibile. Al netto dell’ottima annata nerazzurra che si avvia alla conclusione, Marotta e soci pensano però da tempo anche al futuro del club tra colpi praticamente già fatti come Taremi e Zielinski, ed altri che dovranno essere individuati e chiusi in una estate come sempre rovente.

Spartiacque importante dell’annata che andrà presto in archivio è stata l’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano dell’Atletico Madrid, società nella quale milita un papabile obiettivo di mercato della dirigenza meneghina. La concorrenza non manca, ma con la stagione che si avvia al termine anche dalle parti della capitale spagnola andranno tirate delle somme su alcuni elementi.

Calciomercato Inter, mirino in casa Atletico: battaglia per Gimenez

Anche in casa Atletico Madrid dovranno quindi ancora decidere quali calciatori continueranno a far parte del progetto e quali invece partiranno.

Come evidenziato da ‘Masfichajes.com’ tra i possibili addii c’è anche quello di Josè Maria Gimenez, difensore uruguaiano che ha un contratto fino al giugno 2028. L’accordo ancora molto lungo non ne farà di certo una cessione a buon mercato. L’ultima stagione per il centrale non è stata comunque semplicissima e la cessione resta un’ipotesi.

La stessa fonte spagnola evidenzia come la sua esperienza attiri diverse squadre tra cui l’Inter stessa che dovrà fronteggiare la concorrenza di Barcellona, Manchester United e Chelsea. Il portale iberico inoltre sottolinea come ognuna di queste squadre ha dimostrato di avere necessità difensive e il piano è quello di risolverle per la prossima stagione. L’obiettivo è ottenere i servizi di un giocatore con esperienza anche nelle competizioni europee. Al momento non si sa quale delle 4 contendenti sia in pole position.