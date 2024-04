Juve, Giuntoli chiama il Napoli: proposto un maxi affare con quattro calciatori

Il mercato della Juventus e del Napoli potrebbe intrecciarsi la prossima estate. Giuntoli ha proposto uno scambio a De Laurentiis che coinvolge quattro giocatori tra cui Raspadori

Sotterrare l’ascia di guerra, almeno per una sessione di calciomercato. Juve e Napoli potrebbero ritrovarsi a sorpresa alleate la prossima estate, con l’intenzione di rinforzare le rispettive rose. D’altronde il passaggio di Cristiano Giuntoli in bianconero di un anno fa e quello prossimo di Giovanni Manna lascia presagire affari tra i due club rivali.

Il presidente De Laurentiis ha deciso di affidarsi a Manna per l’ottimo lavoro con i giovani fatti alla Juventus. Se è vero che, al netto di una Coppa Italia che la vede con un piede in finale, la prima squadra non è riuscita ad ottenere trofei nei tre anni di gestione di Massimiliano Allegri, è altrettanto vero che l’ottimo scouting fatto con la Next Gen ha permesso di promuovere talenti interessanti e di monetizzare con la cessione di altri. Quello che si è messo maggiormente in mostra, senza dubbio, è Matias Soulé che sta provando a salvare il Frosinone dove è attualmente in prestito. E’ il lui il maggior indiziato in casa Juve per fare cassa a giugno, considerata l’esplosione di Yildiz in un ruolo e con caratteristiche simili. L’argentino piace molto in Premier League, ma Manna proverà a farlo restare in Italia. Il problema è che la Vecchia Signora non accetta scambi per Soulé: vuole tra i 30 e i 35 milioni di euro cash.

Juventus su Raspadori e Zanoli: due calciatori offerti al Napoli

Come anticipato nelle scorse settimane, sul taccuino di Giuntoli restano i nomi di due giocatori che ha portato a Napoli e che ora vorrebbe anche alla Juventus: si tratta di Raspadori e Zanoli. Il primo è un attaccante con caratteristiche differenti da quelli attualmente in rosa, mentre il secondo – che è in prestito alla Salernitana – può coprire la falla sulla corsia destra.

Sul tema è intervenuto anche il giornalista napoletano Valter De Maggio, il quale ai microfoni dell’emittente di cui è direttore ‘Kiss Kiss Napoli’, ha rivelato la possibilità che venga imbastito un maxi affare che coinvolgerebbe ben quattro calciatori. “Mi è giunta voce di una offerta che Giuntoli avrebbe fatto al Napoli: per avere sia Raspadori che Zanoli, avrebbe messo sul piatto i cartellini di Moise Kean e di Iling Jr in uno scambio. Per quanto riguarda Zaniolo, invece, mi risulta che Manna avrebbe voluto portarlo a Torino e che ora proverà a fare lo stesso in azzurro”.