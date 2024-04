DIRETTA Champions, Barcellona-Psg e Borussia Dortmund-Atletico Madrid: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Montjuic’ tra il Barcellona di Xavi e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e quello del ‘Signal Iduna Park’ tra il Borussia Dortmund di Terzic e l’Atletico Madrid di Simeone in tempo reale

Il Barcellona ed il Borussia Dortmund ospitano rispettivamente il Paris Saint-Germain e l’Atletico Madrid nei primi due quarti di finale di ritorno di Champions League. Due sfide che eleggeranno le prime semifinaliste della massima competizione europea per club che saranno diretta nell’ordine dal rumeno Kovacs e dallo sloveno Vincic.

Da una parte, allo stadio olimpico ‘Montjuic’, i blaugrana di Xavi – reduci dalla vittoria di misura nella Liga contro il Cadiz – devono difendere il vantaggio ottenuto sei giorni fa in terra francese. Privi degli squalificati Christensen (in gol a Parigi) e Sergi Roberto, ai catalani basta un pareggio per passare il turno grazie al 3-2 dell’andata con la doppietta di Raphinha e i gol di Dembele e Vitinha. Ai rouge et bleu del grande ex Luis Enrique, che hanno beneficiato di un turno di riposo in Ligue 1 per preparare al meglio la gara, serve invece una vittoria con due o più gol di scarto per accedere alle semifinali. Come l’altra, la partita sarà visibile in tv su Sky Sport e in streaming sulle app di Now e di Mediaset Infinity, ma anche in chiaro su Canale 5.

Dall’altra parte, al ‘Signal Iduna Park’, i gialloneri di Edin Terzic sono chiamati a ribaltare la sconfitta dell’andata per 2-1, con la rete di Haller nel finale che ha tenuto aperto il discorso qualificazione dopo il doppio vantaggio siglato da De Paul e da Samuel Lino (appiedato dal giudice sportivo). Con una vittoria di misura la gara andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, con i tedeschi che hanno bisogno di vincere con almeno due gol di scarto per accedere alla semifinale. I Colchoneros di Diego Pablo Simeone, invece, hanno due risultati utili a disposizione per proseguire il loro cammino europeo: la vittoria ed il pareggio. Calciomercato.it vi offre i match tra Barcellona e PSG e tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid live in tempo reale.