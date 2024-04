Champions, spettacolo folle: rimonte clamorose di Psg e Borussia Dortmund

Champions League, serata a suon di gol: il Psg e il Borussia Dortmund ribaltano il Barcellona e l’Atletico Madrid e volano in semifinale

I quarti di finale di questa edizione di Champions League si consegnano ulteriormente alla storia. Dopo il grande spettacolo dei match di andata, le sfide di ritorno iniziano con il botto. Succede di tutto in Barcellona-Psg e in Borussia Dortmund-Atletico Madrid, con i verdetti di sei giorni fa ribaltati. I francesi espugnano il Montjuic per 4-1, i tedeschi battono a domicilio i ‘Colchoneros’ per 4-2 e si affronteranno in semifinale.

A Barcellona, grande partenza dei padroni di casa, con lo zampino del giovane fenomeno Yamine Yamal che con una azione stupenda assiste Raphinha per il vantaggio blaugrana. Catalani in controllo, invece no, perché alla mezz’ora Barcola scappa via ad Araujo che lo stende al limite: espulsione per chiara occasione da gol e Barça in dieci uomini. E’ tutta un’altra partita da lì. Dembelè pareggia prima dell’intervallo, nella ripresa Vitinha colpisce dal limite e Mbappé completa la rimonta su rigore causato da un intervento folle di Cancelo. Il Barcellona non si arrende e crea diverse occasioni per portarla almeno ai supplementari, Donnarumma è decisivo in almeno un paio di circostanze, poi Mbappé in contropiede la chiude.

Anche a Dortmund, primo tempo nel segno della squadra di casa, anche se Morata, dopo pochi minuti, fallisce un gol incredibile solo davanti alla porta. Il forcing dei gialloneri nei primi 45 minuti produce occasioni a raffica e le reti di Brandt (imperfetto Oblak) e Maatsen. Secondo tempo e l’Atletico ha un’altra faccia, ribaltando la situazione con una clamorosa autorete di Hummels e con un gol in mischia di Correa. Proprio quando i ‘Colchoneros’ sembrano padroni della situazione, il Borussia si rianima e piazza un altro uno-due mortifero: colpo di testa di Fullkrug e staffilata in diagonale di Sabitzer per il contro-ribaltone.

BARCELLONA-PSG 1-4 – 12′ Raphinha (B), 40′ Dembelè (P), 54′ Vitinha (P), 61′ rig., 89′ Mbappé (P)

BORUSSIA DORTMUND-ATLETICO MADRID 4-2 – 34′ Brandt (B), 39′ Maatsen (B), 49′ aut. Hummels (A), 64′ Correa (A), 71′ Fullkrug (B), 74′ Sabitzer (B)