Juventus, blitz Giuntoli: soffia Kim a Napoli e Inter

Kim è una riserva di lusso al Bayern Monaco: le big di Serie A sognano di riportare il difensore coreano in Italia

Scintille tra Napoli e Juventus sul mercato. Non c’è infatti solo Koopmeiners nei desideri delle due rivali in vista del prossimo mercato estivo.

Intanto è pronto all’approdo in Campania Manna, non più operativo alla Continassa come testimonia l’assenza del dirigente all’ultimo derby di sabato contro il Torino. Il divorzio ufficiale dai bianconeri è imminente e il nuovo Ds del Napoli ha già iniziato a lavorare per conto di De Laurentiis per rinforzare la rosa degli ex campioni d’Italia. Il primo nodo da sciogliere è ovviamente il tecnico, con Antonio Conte che rimane il sogno di ‘DeLa’ in panchina mentre in seconda fila ci sono Italiano, Gasperini e Pioli se quest’ultimo dovesse divorziare dal Milan.

Calciomercato Juventus, Giuntoli lancia la sfida a Napoli e Inter per Kim

Manna e la nuova dirigenza del Napoli dovranno poi sostituire nel migliore dei modi Osimhen, destinato all’addio a tripla cifra a fine campionato.

Diversi i profili vagliati per l’attacco, anche se un’altra priorità è la difesa considerando i limiti mostrati dal reparto arretrato degli azzurri in questa stagione. Così in casa Napoli inizia a farsi largo l’ipotesi di un ritorno di Kim, al momento più un sogno comunque che una pista praticabile come riporta ‘Il Mattino’. Il nazionale coreano (ceduto in estate per 50 milioni di euro) è una riserva di lusso al Bayern Monaco e nel 2024 ha giocato appena 5 presenze da titolare, restando in panchina nelle gare di Champions League contro Lazio e Arsenal. Il Napoli vorrebbe riportare Kim al ‘Maradona’ con la formula del prestito, anche se l’ingaggio da oltre 8 milioni rappresenterebbe ius grosso ostacolo per De Laurentiis.

Inoltre, in aggiunta all’interesse dell’Inter, c’è la minaccia dell’ex Giuntoli per il Napoli. L’attuale capo dell’area tecnica della Juventus, infatti, penserebbe a un possibile assalto a Kim se Bremer dovesse lasciare Torino nel prossimo mercato estivo.