Via Allegri, la Juve lascia e raddoppia: scelta la coppia vincente in Serie A

Massimiliano Allegri ormai prossimo all’addio alla Juventus, ecco il doppio colpo con cui i bianconeri vogliono tornare a vincere

Ancora qualche settimana, poi, per la Juventus sarà il momento di una vera e propria rivoluzione. A capo della quale ci sarà Cristiano Giuntoli, che prenderà le redini del nuovo ciclo, come annunciato da John Elkann nella lettera agli azionisti Exor. Il cammino di Massimiliano Allegri, comunque finirà questa stagione, pare giunto al termine.

Su Calciomercato.it abbiano analizzato le ragioni del flop di Allegri, che non ha mantenuto le premesse che avevano portato al suo ritorno, nell’estate del 2021. Juventus da allora rimasta all’asciutto di trofei e soddisfazioni, che deve adesso avviarsi su una nuova strada per tornare a vincere. Giuntoli è già al lavoro per le mosse da mettere a segno per raggiungere questo obiettivo, prioritario per quella che è la storia del club, ma di certo non semplice.

Juventus, dopo Allegri si riparte da Thiago Motta e Zirkzee

Il nome di Thiago Motta per la panchina è caldissimo, e con lui potrebbe arrivare da Bologna anche Joshua Zirkzee. Sono loro, secondo la maggior parte di appassionati e addetti ai lavori, che potrebbero diventare i nuovi protagonisti principali in casa bianconera.

Nel consueto sondaggio quotidiano sul canale ‘X’ di Calciomercato.it, i votanti hanno emesso il loro verdetto a favore della coppia attualmente ai felsinei, per riaprire un ciclo vincente, con il 39,7% dei voti. Di poco davanti al suggestivo arrivo di Zidane e Kroos dal Real Madrid (33,8%). Decisamente meno gettonati Gasperini e Koopmeiners da una parte e Conte e Lukaku dall’altra (appena il 13,2% dei voti).