Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 aprile

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 15 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Paura in campo” il titolo scelto da ‘La Gazzetta dello Sport’ per aprire l’edizione odierna con riferimento a quanto avvenuto al difensore della Roma N’Dicka durante la partita con l’Udinese. In taglio centrale: “Inter, derby a due stelle” in merito alla possibilità per i nerazzurri di vincere lo scudetto contro il Milan il prossimo 22 aprile. L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre invece con: “Paura per N’Dicka”, spiegando: “Crolla a terra: dolori al petto. È in ospedale, infarto escluso”. Anche qui taglio centrale dedicato all’Inter che “vede le stelle”. Il taglio basso, invece, spetta al Napoli: “Flop Napoli: errori e fischi” dopo il pareggio interno col Frosinone.

Il titolo centrale di Tuttosport invece è dedicato all’intervista esclusiva a Roberto Baggio che “vota Zirkzee e lancia Yildiz”. La vicenda N’Dicka trova spazio in taglio alto: “Sollievo N’Dicka, un gol alla paura”. In basso: “Milan, difesa horror. Ma l’Inter si incarta”. E ancora: “Buongiorno, Ricci, Bellanova: solo Toro”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 15 aprile 2024

All’estero ‘As’ si concentra sul successo in Germania del Bayer Leverkusen, ribattezzando Xabi Alonso come “Il nuovo Kaiser”. In taglio alto: “Nelle mani di Vinicius”.

In Francia, invece, l’Equipe apre con: “Ci hanno fatto ammalare” in riferimento alla pirotecnica partita tra Lyon e Brest, finita col risultato di 4-3 in favore dei padroni di casa.