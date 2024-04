Infortunio Kjaer, l’esito degli esami. Le ultime su Maignan e Thiaw | CM.IT

Le ultime notizie legate al Milan, che dopo la partita contro il Sassuolo deve fare i conti con alcuni problemi dei suoi difensori

Sarà emergenza difensiva per il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero deve fare i conti con una nuova defezione, dopo la partita di ieri contro il Sassuolo.

A fermarsi è stato Simon Kjaer, che si è sottoposto ad una risonanza magnetica alla coscia sinistra. Gli esami – come ha potuto apprendere Calciomercato.it – hanno escluso lesioni muscolari, ma il giocatore sarà costretto a stare fuori almeno una settimana, in cui si sottoporrà alle cure del caso, prima di essere rivalutato. Niente Europa League, dunque, per Simon Kjaer, che sarà out al pari di Pierre Kalulu.

Milan, Thiaw e Maignan a disposizione

Chi dovrebbe esserci contro la Roma è invece Malick Thiaw, un’ottima notizia per Stefano Pioli, che rischiava di presentarsi a Roma con soli due centrali.

Il tedesco, invece, non ha alcun problema dopo i fastidi muscolari di ieri, ed è pronto a dare una mano alla squadra così come Mike Maignan, rientrato ad allenarsi in gruppo, dopo aver saltato precauzionalmente la partita contro il Sassuolo.