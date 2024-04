HIGHLIGHTS | Cuore Verona, il doppio vantaggio non basta all’Atalanta

Partita a due facce con l’Atalanta che nel primo tempo domina e il Verona che nella ripresa recupera il doppio svantaggio: finisce 2-2

Un tempo a testa, Atalanta e Verona si dividono la posta in palio. Rammarico per i bergamaschi che nella prima frazione di gioco sembravano poter portare a casa in maniera agevole i tre punti.

Dopo la vittoria contro il Liverpool, la squadra di Gasperini parte con il piede sull’acceleratore: Scamacca al 13′ sblocca il match con una conclusione di controbalzo dal limite dell’area. Cinque minuti dopo è Ederson a siglare il raddoppio con una fulminea azione di contropiede. L’uno-due stordisce il Verona che fatica a riorganizzarsi.

L’impressione è che l’Atalanta possa dilagare da un momento all’altra, ma la retroguardia scaligera resiste, si risistema e nella ripresa inizia un’altra gara.

Atalanta-Verona 2-2: marcatori, classifica e highlights

Nei primi minuti il copione sembra non cambiare, poi arriva come un lampo la rete di Lazovic. L’Atalanta si spegne, il Verona si getta in avanti sulle ali dell’entusiasmo e dopo appena quattro minuti trova il gol del pareggio con Naslin che anticipa un incerto Carnesecchi in uscita.

Il 2-2 galvanizza l’Hellas che quasi crede nella vittoria, ma i padroni di casa riescono a scuotersi e tornano a farsi vedere dalle parti di Montipò che al 74′ è bravo a rispondere ad una conclusione di Miranchuck. Il duello si ripete all’88’ ed è ancora il portiere scaligero ad avere la meglio. Finisce così 2-2: un punto a testa che non serve molto per la classifica.

ATALANTA-VERONA 2-2: 13′ Scamacca (A), 18′ Ederson (A), 56′ Lazovic (V), 60′ Naslin (V)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 83, Milan 69, Juventus 63, Bologna 59, Roma* 55, Atalanta* 51, Lazio 49, Napoli 49, Torino 45, Fiorentina* 44, Monza 43, Genoa 39, Lecce 32, Cagliari 31, Empoli 28, Udinese* 28, Verona 28, Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15.

*una partita in meno