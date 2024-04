DIRETTA Serie A, Atalanta-Verona: segui la cronaca LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Verona di Baroni in tempo reale

L’Atalanta ospita il Verona a Bergamo nel monday night che chiude la 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una sfida che mette in palio tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali che sarà diretta dall’arbitro Sacchi della sezione di Macerata.

Reduci dalla clamorosa vittoria per 3-0 ad ‘Anfield’ contro il Liverpool, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini – privi degli squalificati De Roon e Zappacosta – vogliono tornare al successo anche entro i confini nazionali dopo il ko rimediato contro il Cagliari. Servono tre punti agli orobici per non perdere il treno quinto posto che potrebbe valere l’accesso alla prossima Champions e approcciare al meglio al ritorno dei quarti di Europa League contro i Reds. Anche i gialloblu di Marco Baroni, che a loro volta devono fare a meno di Serdar appiedato dal Giudice Sportivo, vengono da una sconfitta: quella casalinga contro il Genoa che ha complicato la loro lotta per non retrocedere. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su pc, smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i bergamaschi hanno avuto la meglio con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Koopmeiners. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra Atalanta e Verona live in tempo reale.

Probabili Formazioni Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Dani Silva; Noslin, Suslov; Swiderski. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: