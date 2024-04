De Laurentiis ha deciso: esonero UFFICIALE

Esonero ufficiale da parte di De Laurentiis, altra scelta forte del patron: già indicato il nuovo allenatore

Non vanno affatto bene le cose per il Napoli, reduce dal pari con il Frosinone che da’ la mazzata definitiva alla rincorsa Champions degli azzurri e complica anche i progetti di qualificazione all’Europa ‘minore’. Prosegue l’annus horribilis dei campioni d’Italia uscenti, che nemmeno con il terzo allenatore stagionale Calzona stanno riuscendo a risollevarsi.

Ma se la passa ancor peggio l’altra squadra di famiglia per i De Laurentiis, il Bari, che in Serie B ha non solo dovuto rinfoderare le ambizioni playoff ma è scivolato pericolosamente indietro, fino alla zona playout. Appena due punti nelle ultime otto partite per Giuseppe Iachini, dopo l’inizio incoraggiante con due vittorie.

Fatale l’ultimo ko, quello di sabato in casa del Como, per 2-1. Con il Bari scivolato al quartultimo posto a quota 35, alla pari con lo Spezia e con sole due lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto dell’Ascoli, la dirigenza ha deciso di procedere al terzo esonero stagionale. Dopo gli addii di Mignani e Marino, dato il benservito anche a Iachini, con Federico Giampaolo, tecnico della Primavera, individuato come sostituto, per cercare di salvare il salvabile nelle ultime cinque giornate.