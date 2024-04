Sassuolo-Milan, doppio fuorigioco millimetrico: è giallo

Sassuolo-Milan passa alla storia per i due gol annullati ai rossoneri letteralmente per questione di millimetri: e scoppia la polemica

Partita dalle mille emozioni e sfaccettature, Sassuolo-Milan, con ribaltoni improvvisi che di certo non hanno fatto annoiare gli spettatori. Anche se si è conclusa con un pareggio che non serve a molto né all’una, né all’altra squadra. E con i rossoneri a masticare amaro per le troppe distrazioni che li hanno obbligati a rincorrere, ma anche per due reti annullate in maniera rocambolesca.

Decisamente sfortunato Samuel Chukwueze, che aveva segnato due volte, nel primo tempo e poi nella ripresa, nel primo caso con un colpo di testa, nel secondo con un grande esterno sinistro a baciare il palo prima di infilarsi in rete. In entrambi i casi il nigeriano è stato beffato dal fatto di avere una spalla in fuorigioco di millimetri.

Un caso che inevitabilmente riaccende le discussioni, sul momento esatto in cui viene selezionato il frame per il fuorigioco semi-automatico e sull’eventuale opportunità di cambiare la regola del fuorigioco, reintroducendo il concetto di ‘luce’ tra i giocatori.

Il dibattito viene riassunto da un tweet su ‘X’ del giornalista Giovanni Capuano, che spiega: “Questi due gol annullati a Chukwueze sono perfetti per discutere del senso di cambiare la regola del fuorigioco, ripristinando la ‘luce’ o altro. Ma ci sarà sempre un punto in cui si è dentro o fuori per millimetri”.