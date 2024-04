Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 14 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 14 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 14 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Venti di Scudetto” il gioco di parole scelto da ‘La Gazzetta dello Sport’ per titolare l’edizione odierna con riferimento al 20esimo tiolo in arrivo per l’Inter che in attesa del derby affronterà quest’oggi il Cagliari. Zhang: 400 milioni da un nuovo fondo per tenersi il club scrive la rosea, che in taglio alto si concentra sul derby senza gol tra Torino e Juventus. In spalla ‘Pallina avvelenata’ per Sinner a Montecarlo, mentre in basso campeggia ‘Decide Ibra’.

‘Derby Zero’ il titolone di ‘Tuttosport’ che si sofferma inevitabilmente di più sul pari senza reti di Torino, completando la prima pagina tra lo stop del Bologna, il futuro societario dell’Inter e la sconfitta di Sinner. Jannik che trova spazio anche sul ‘Corriere dello Sport’ con ‘trova il suo Taylor’, in riferimento all’arbitraggio. “Juve danno zero” il titolo da prima pagina, mentre non mancano spazi anche per a missione Europa del Napoli, il destino della Roma a Udine, le parole di Lotito su Luis Alberto ed anche l’Inter a caccia del match point.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 14 aprile 2024

All’estero ‘As’ si concentra sui successi delle tre big di Spagna nel sabato de ‘La Liga’. ‘Lanzados al Clasico’ scrive il quotidiano che imposta una foto di Tchouameni, match winner del Real Madrid contro il Maiorca ieri.

In Francia ‘L’Equipe’ dedica la prima pagina alla sfida tra Lione e Brest, con una foto di capitan Lacazette a contendersi un pallone aereo.