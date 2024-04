Napoli furioso e contestato: pioggia di fischi al termine del match

Il Napoli non va oltre uno scialbo 2-2 in casa contro il Frosinone. Fischi del Maradona, espulso Mario Rui nel finale

Serviva una vittoria al Napoli di Calzona per provare a ritornare disperatamente in corsa per un piazzamento in Champions League. Ed invece, al termine di una gara nella quale gli Azzurri hanno evidenziato i cronici problemi stagionali, Osimhen e compagni non sono andati oltre un 2-2 che di fatto vanifica l’ottimo successo di Monza.

Ennesima occasione gettata alle ortiche per il Napoli. I padroni di casa hanno anche giocato in dieci gli ultimi minuti per l’espulsione comminata a Mario Rui per somma di ammonizioni. Dopo aver vistosamente trattenuto un avversario lanciato a rete, il terzino del Napoli è apparso piuttosto nervoso una volta incassata la decisione dell’arbitro. Animando un battibecco a distanza con alcuni calciatori del Frosinone, Mario Rui è uscito dal campo scuro in volto.

Dopo qualche giro di lancetta, poi, il “Maradona” ha accompagnato l’uscita del campo dei calciatori del Napoli con fischi assordanti. Manifestazione di aperto dissenso dei supporters Azzurri, che dopo quanto successo a Monza hanno nuovamente contestato la squadra, invitando i calciatori a tirar fuori gli attributi.