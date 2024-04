L’attaccante dice no al Milan: “Non voglio far panchina in rossonero”

Ecco le dichiarazioni del calciatore che non lasciano davvero dubbi. Con il Milan è finita: il desiderio dell’attaccante è chiaro

L’avventura al Milan è stata davvero complicata. Il calciatore ha faticato a trovare l’intesa con Stefano Pioli e dopo una stola stagione ha deciso di cambiare aria.

L’addio al Diavolo ha certamente fatto bene a Charles De Ketelaere che all’Atalanta ha raggiunto la doppia cifra. Con Gian Piero Gasperini sono fin qui dieci i gol segnati, sei in Serie A, due in Europa League e due in Coppa Italia. Son ben otto, invece, gli assist.

Un’annata completamente diversa rispetto a quella vissuta al Milan, con cui in 40 presenze, non era riuscito a trovare la via della rete. L’addio in estate è stato dunque una conseguenza di mesi davvero difficili.

Oggi pensare ad un ritorno in rossonero appare davvero complicata. Charles De Ketelaere, ai microfoni di HNL, ha parlato chiaramente, bocciando tale ipotesi: “Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perchĂ© posso migliorare – afferma il belga -. Il Milan è una grandissima squadra, ma in questo momento ho bisogno di giocare e non voglio finire di nuovo in panchina. L’Atalanta mi sta aiutando molto: dallo staff ai compagni fino ai tifosi che mi hanno fatto sentire a casa“.

Atalanta, De Ketelaere: “Gasperini è severo, ma giusto”

Charles De Ketelaere vorrebbe dunque continuare a giocare per l’Atalanta. I bergamaschi per tenersi il giocatore dovranno versare nelle casse del Diavolo una cifra vicina ai 23 milioni di euro piĂą bonus.

Il belga ha le idee chiare e ribadisce il concetto: “Qui ho trovato l’ambiente giusto per me e uno stile di gioco che poteva darmi solo l’Atalanta. Mi trovo molto bene e ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan. Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterĂ ancora. Da una buona stagione impari molto, ma da stagioni un po’ meno buone impari ancora di piĂą.. Gasperini? Giochiamo un calcio davvero bello e tutti i calciatori sanno quello che devono fare. Mister Gasperini è severo, ma giusto”.