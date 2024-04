Inzaghi tra derby e record della Juve: “C’è solo un obiettivo”

Solo un pari per l’Inter nella sfida casalinga contro il Cagliari: le dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi

L’Inter inciampa a San Siro e non riesce ad andare oltre il 2-2 a San Siro contro il pericolante Cagliari. Alla squadra di Simone Inzaghi non bastano le reti di Thuram e Calhanoglu, con la capolista rimontata due volte dai sardi di Ranieri.

Il distacco dal Milan, fermato a sua volta nel pomeriggio in casa del Sassuolo, rimane invariato a +14 con l’Inter che dovrà battere i cugini nel derby per laurearsi campione d’Italia già il 22 aprile. Simone Inzaghi è comprensibilmente rammaricato in conferenza stampa, ma guarda già oltre e ovviamente alla prossima stracittadina che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri: “La squadra non ha bisogno di ulteriori motivazioni, i ragazzi è dal 13 luglio che inseguono un obiettivo e bisogna solo applaudirli – esordisce il tecnico piacentino – Il Cagliari ha fatto un’ottima gara e noi dovevamo portare a casa la vittoria considerando il doppio vantaggio. Però vedo i ragazzi sempre sul pezzo: nel girone di ritorno abbiamo fatto undici vittorie e appena due pareggi. Volevamo l’ennesima vittoria davanti a questo fantastico pubblico, ma ho poco da rimproverare alla squadra”.

Inzaghi dopo Inter-Cagliari: “Il gol del 2-2 è chiaramente viziato”

Il derby del 22 aprile può certificare la seconda stella, con l’Inter che conquisterebbero il titolo con cinque giornate d’anticipo.

🗣️ #InterCagliari – #Inzaghi in conferenza: “Il gol del 2-2? Possiamo sbagliare noi, i giocatori e anche gli arbitri. Rivedendolo credo che ci potesse stare una revisione al VAR, però ormai è andata. Chiaramente è un gol viziato, ma non c’è nessun problema” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/IRsVoDvBbq — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 14, 2024

Inzaghi si proietta sulla stracittadina contro i cugini rossoneri: “Lunedì abbiamo una grande occasione, è un traguardo che vogliamo tutti dal 13 luglio. Siamo vicini a realizzare questo sogno, però non dobbiamo abbassare la guardia. Da mercoledì analizzeremo gli errori che abbiamo fatto oggi e prepareremo al meglio il derby contro il Milan. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che sta bene e che ha ottenuto tanti punti nel girone di ritorno. Il record della Juventus? Ne abbiamo fatti altri, come le gare consecutive dove siamo andati in gol. Stiamo pensando solo a un obiettivo, che abbiamo in testa da luglio e sappiamo che ci siamo vicini“.

Sulla rete del 2-2 convalidata al Cagliari e il braccio galeotto di Lapadula, Inzaghi è abbastanza chiaro: “Possiamo sbagliare noi, i giocatori e anche gli arbitri. Rivedendolo credo che ci potesse stare una revisione al VAR, però ormai è andata. Chiaramente è un gol viziato, ma non c’è nessun problema”.