Inter-Cagliari, Onana torna a San Siro e il gesto di Inzaghi verso i tifosi

L’Inter ospita il Cagliari a San Siro nel posticipo di campionato, con la squadra di Inzaghi sempre più vicino alla conquista dello scudetto

L’Inter è a un passo ormai dallo scudetto e potrebbe brindare già nella prossima giornata di campionato nel derby con il Milan, indipendentemente dal risultato di questa sera contro il Cagliari.

Raggiungere l’aritmetica per la seconda stella proprio contro i cugini rossoneri avrebbe un sapore ancora più speciale, con il Meazza vestito a festa già questa sera nel posticipo della 32° giornata al cospetto della compagine allenata dall’ex Ranieri. Si respira un clima di festa nella San Siro nerazzurra, con tanti cori e sfottò nei confronti del Milan prima della partita e nella parte iniziale dal match. Per l’occasione a bordocampo è stato premiato Samir Handanovic con una maglia celebrativa con il 455 sulle spalle, numero delle presenze totalizzate dal portiere sloveno tra i pali dell’Inter.

Inter, il tributo dei tifosi a Inzaghi nella sfida col Cagliari

Cori e applausi per l’ex capitano di tante battaglie, adesso osservatore per i nerazzurri e che di recente ha seguito dal vivo anche Taremi che sbarcherà a Milano a parametro zero il prossimo luglio.

In tribuna, a proposito di portieri, c’è anche un altro ex del calibro di Andrè Onana, trasferitosi in estate per oltre 50 milioni di euro al Manchester United. Il nazionale camerunese durante il riscaldamento è sceso a bordocampo per salutare i suoi ex compagni di squadra e si è intrattenuto a parlare soprattutto con Dumfries. Alla lettura delle formazioni, inoltre, grande entusiasmo per tutti i giocatori nerazzurri con i decibel che si alzano ulteriormente al nome di Simone Inzaghi, uno dei principali artefici della cavalcata scudetto dell’Inter. Cori anche a inizio partita per il tecnico emiliano, che ha ringraziato la Curva Nord con un gesto della mano.