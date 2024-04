Incubo Milan, nuova bufera Pioli: “Esonero”

Primo tempo horror per il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’uno-due dei neroverdi non ammette repliche: la decisione su Pioli è già arrivata

Primi minuti molto difficili per il Milan quelli contro il Sassuolo. Grazie ad una partenza sprint, infatti, i neroverdi erano riusciti a portarsi sul doppio vantaggio in virtù delle reti messe a segno da Pinamonti e Laurentié. Pigri in fase difensiva, i rossoneri hanno faticato a reagire, affidandosi soprattutto alle giocate dei singoli. In una di queste il “Diavolo” è riuscito a dimezzare lo svantaggio grazie alla serpentina di Rafa Leao, che è riuscito a svincolarsi in area di rigore con un destro-sinistro fulmineo e a battere l’incolpevole Consigli.

Non sono pochi, però, i messaggi sui social di tifosi del Milan furiosi per la prima mezz’ora dei rossoneri. A finire nei mirino è soprattutto Stefano Pioli, il cui futuro sulla panchina del Milan negli ultimi giorni è ritornato prepotentemente in discussione. Non sono pochi, comunque, i supporters rossoneri che ne invocano l’esonero, a maggior ragione per le difficoltà palesate dalla squadra in una settimana che si preannuncia assolutamente decisiva. Ecco una rapida carrellata:

Una vegogna assurda, ma come si fa a giocare così? #pioliout #esonero — Ciano (@CianoPeraro) April 14, 2024

Porre fine a questo scempio #pioliout — Ilaria PioliOut era (@blanchita84) April 14, 2024

Oggi non sto provando tanta vergogna onestamente, sto solo ridendo #PioliOut #sassuolomilan — Simone (@smzen01) April 14, 2024

C’è un tempo per tutto ma il nostro è finito da tempo. #pioliout — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Corrente Baresiana (@monacibaresiani) April 14, 2024