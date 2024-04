Il Milan ribalta il torneo: incubo ripescaggio

Niente ripescaggio per colpa del Milan: la mossa del club rossonero cambia tutti gli equilibri, che cosa succede

Dopo una lunga fase positiva, il Milan mastica amaro, per la sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma che complica gli scenari in vista del finale di stagione. Si avvicinano sfide decisive, nel ritorno contro i giallorossi e nel derby contro l’Inter, cruciale per non far festeggiare ai cugini lo scudetto nella stracittadina. Nel frattempo, però, il club guarda anche al futuro. E una mossa dei rossoneri stravolge tutto.

Anche il Milan vuole dotarsi di una squadra Under 23 da far giocare in Lega Pro, come la Juventus e come l’Atalanta. Questo, però, andrebbe a impattare in maniera significativa sul format del torneo di terza serie. Nel caso di una mancata iscrizione di un club di Lega Pro, infatti, il posto spetterebbe in maniera prioritaria a una squadra B della Serie A. Soltanto successivamente, potrebbero essere ripescate squadre retrocesse in Serie D oppure partecipanti ai playoff dell’annata precedente sempre dalla Serie D.

I criteri, tuttavia, dovranno essere chiariti ufficialmente dal Consiglio Federale, che a breve dovrà prendere una decisione in merito e comunicarli. Al momento, si è ancora nel campo delle ipotesi.