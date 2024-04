Fuori rosa prima della Juve: “È stato sospeso”

Fuori rosa prima della super sfida contro la Juventus a causa della sospensione da parte della società

Un calendario fitto di scontri diretti per riuscire a centrare la qualificazione in Champions League. Dopo aver superato la Fiorentina, la Juventus dovrà affrontare, da qui a fine della stagione squadre come Torino, Milan, Roma e Bologna, oltre alla semifinale di ritorno in Coppa Italia a Roma contro la Lazio.

E proprio in casa Lazio continuano a far scalpore quelle che sono state le dichiarazioni di Luis Alberto pronunciate ieri sera al termine della vittoria contro la Salernitana per 4-1. Il centrocampista spagnolo, legato ai capitolini fino al 2027, ha aperto all’addio, annunciando di aver già discusso la rescissione contrattuale con la società. Le parole del numero 10 biancoceleste non sono però state gradite dall’ambiente laziale. Mentre Tudor ha fatto muro, preferendo non commentare, diversamente ha fatto il ds Fabiani.

Lazio, Luis Alberto fuori rosa prima della semifinale con la Juventus

“Non vogliamo fare la guerra, ma non accettiamo compromessi” ha dichiarato il dirigente biancoceleste.

Parole dure che potrebbero far pensare a possibili novità in vista di questo finale di stagione. La Lazio insegue il quinto posto, che potrebbe garantire una qualificazione alla prossima Champions League, oltre alla finale di Coppa Italia. Ma Tudor potrebbe non avere Luis Alberto a disposizione. Secondo Ilario Di Giovambattista le parole di Fabiani potrebbero lasciare presagire un clamoroso scenario. Il centrocampista spagnolo potrebbe venire prima multato e poi sospeso. “In base alle parole di Fabiani ho capito che Luis Alberto potrebbe venire multato e sospeso, ma è una mia interpretazione” ha affermato il direttore editoriale di ‘Radio Radio’. A una decina di giorni dalla sfida di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus, potrebbero quindi esserci ulteriori clamorosi stravolgimenti in casa Lazio.