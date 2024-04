UFFICIALE: arriva l’esonero a poche ore dal match

Il weekend di calcio in Italia si apre col botto: arriva un nuovo esonero ufficiale. Ecco il comunicato dopo la sconfitta

Prosegue senza sosta la crisi di risultati del Modena, che ieri nell’anticipo serale della 33esima giornata di Serie B ha incassato l’ennesimo ko perdendo in casa con un netto 1-3 contro i Catanzaro.

Ancora una delusione forte per i tifosi gialloblù che non vedono la propria squadra vincere addirittura dallo scorso 27 gennaio quando gli emiliani ebbero ragione del Parma, attualmente capolista, con un secco 3-0. Da quel momento il Modena ha messo a referto la miseria di soli otto punti in ben undici partite di campionato, vedendo così rovinosamente cambiare la propria situazione di classifica. Un crollo quello dei ‘Canarini’ che ha portato la squadra fino all’attuale 13esimo posto con appena 39 punti complessivi in cascina.

Una crisi di risultati che ha inevitabilmente portato il club a prendere una decisione forte per questo rush di campionato. Il Modena con il seguente comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha infatti esonerato l’ormai ex tecnico Paolo Bianco: “Modena F.C. informa di aver comunicato a Paolo Bianco l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente Carlo Rivetti e tutta la Società ringraziano Paolo Bianco per la professionalità e la dedizione dimostrate”.

Come evidenziato dalla stessa nota, nelle prossime ore verrà deciso il nuovo allenatore della prima squadra.