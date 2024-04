“E’ il suo ultimo derby”: verdetto senza scampo per Allegri

Allegri prepara il derby tra Torino e Juventus, ma il destino dell’allenatore bianconero è già segnato: verdetto inequivocabile

Le vittorie contro la Lazio in Coppa Italia e contro la Fiorentina hanno dato un po’ di respiro alla Juventus, dopo un periodo davvero complicato. Ora c’è la possibilità di guardare con fiducia al futuro e c’è un altro match cruciale per i bianconeri, quello del derby contro il Torino.

Domani alle 18, in casa dei granata, in palio punti pesanti da ambo le parti. La squadra di Juric cerca di rilanciarsi nella corsa all’Europa, quella di Allegri deve provare a rafforzare ulteriormente il terzo posto per avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Ma, nonostante dal punto di vista dei risultati sia tornato almeno parzialmente il sereno, l’atmosfera per l’allenatore livornese si fa sempre più pesante. Scongiurato un clamoroso esonero in corsa, ma l’addio appare, in ogni caso, scontato.

“Allegri-Juventus, è finita”: non ci sono più dubbi

Ne è convinto il giornalista de ‘Il Giornale’, Tony Damascelli, intervenuto a ‘Radio Radio’. A suo parere, il destino di Allegri si è già compiuto e tra qualche settimana non ci sarà più lui sulla panchina della Juventus.

Ecco l’argomentazione di Damascelli: “Per lui quello di domani sarà il suo ultimo derby contro il Torino. Nella squadra e in società si respira tanta tensione. L’avventura di Allegri alla Juventus si è conclusa giovedì, in maniera sabauda”. Chiaro il riferimento alla lettera di Jonh Elkann agli azionisti Exor, in cui è stato indicato il ds Cristiano Giuntoli come colui che costruirà la Juventus di domani. Allegri mai nominato, per un passaggio di consegne soltanto da formalizzare.