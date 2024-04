L’auto va a fuoco, grande spavento per Hysaj e la sua famiglia

Attimi di paura per Elseid Hysaj, terzino albanese in forza alla Lazio che nei giorni scorsi ha temuto il peggio

Ha temuto il peggio Elseid Hysaj, terzino della Lazio e della Nazionale albanese che lo scorso lunedì ha vissuto momenti di panico mentre si trovava con la sua famiglia.

Attimi di grande paura per Elseid Hysaj nella giornata di lunedì 8 aprile. Il terzino della Lazio si trovava in compagnia del suocero quando la sua auto, una Ferrari, ha iniziato a prendere fuoco mentre lui e il congiunto erano chiusi all’interno della vettura, con le portiere bloccate che gli impedivano di fuggire.

All’esterno vi era la moglie, inevitabilmente terrorizzata e impotente davanti all’impossibilità di intervenire mentre la vettura veniva avvolta dalle fiamme. Sono stati attimi e minuti di grande apprensione per il giocatore e i suoi cari come spiegato dotsport.it, ma fortunatamente la vicenda si è conclusa senza particolari conseguenze per Elseid Hysaj e i suoi familiari.

Lazio, tragedia sfiorata per Hysaj: la sua auto ha preso fuoco

Nessuna grave conseguenza dunque per Elseid Hysaj e per il padre della moglie. Da segnalare solo la distruzione totale dell’autovettura.

Il giocatore della Lazio e il suocero, infatti, sono riusciti a liberarsi e ad allontanarsi dalla vettura in fiamme. Ai microfoni de Il Messaggero, il giocatore ex Napoli ha parlato della vicenda, spiegando che a innescare l’incendio potrebbe essere stato un difetto di fabbrica. In particolar modo, l’auto è “improvvisamente è andata in fiamme”.

Fortunatamente “nessuno si è fatto niente, abbiamo scampato il pericolo” e ha ribadito che “dovrebbe trattarsi di un problema di fabbrica” la causa dell’incidente che – chiaramente – avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi ma che si è fortunatamente si è concluso solo con un grande spavento per Hysaj e per i suoi cari, oltre agli evidenti danni materiali.