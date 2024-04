Intreccio di mercato Juve-Roma: coinvolti Locatelli, Pellegrini e Dybala

Locatelli, Pellegrini e Dybala, tutti coinvolti in un grande intreccio di mercato che riguarda Juventus e Roma, ma non solo

Riflettori accesi su diverse squadre, in questo finale di stagione. A cominciare dalla Juventus, chiamata a blindare il prima possibile il piazzamento Champions, anche perché alle prese con un calendario complicato. Che la vedrà scontrarsi, tra le altre, anche con la splendida Roma di questo periodo.

Tra qualche settimana, i bianconeri faranno visita all’Olimpico ai giallorossi, che inseguono la zona Champions in campionato e cullano anche il sogno di un’impresa in Europa League. De Rossi ha decisamente rivitalizzato l’ambiente capitolino e pensa in grande, con i giocatori di maggior qualità che stanno rispondendo sul campo, eccome.

Sugli scudi, tra gli altri, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, trascinatori tecnici. Che promettono di fare ancora faville da qui alla fine della stagione. Anche se c’è un po’ di preoccupazione per la presenza dei loro nomi nelle cronache di mercato. Insieme allo juventino Manuel Locatelli, e non solo.

Spesa in Serie A del Barcellona: Dybala, Pellegrini, Locatelli ed un quarto nome

Ci sarebbe infatti una squadra molto interessata al capitano romanista, alla ‘Joya’, al centrocampista bianconero e anche a un altro giocatore che si è messo in luce nel nostro campionato.

Secondo ‘Elnacional.cat’, i tre, insieme a Nico Gonzalez della Fiorentina, sarebbero stati proposti da alcuni intermediari di mercato al Barcellona. Il club blaugrana progetta un’altra rivoluzione e vuole correre ai ripari in vista di altre cessioni pesanti. Quanto arriva dal nostro campionato potrebbe fare comodo ai catalani. Arrivare a Dybala in particolare, vista la sua clausola rescissoria attualmente irrisoria, potrebbe essere agevole; la Juventus potrebbe vedere di buon occhio una cessione di un Locatelli non particolarmente brillante. Più difficile, senza dubbio, la strada per Pellegrini e Nico Gonzalez.