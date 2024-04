Coro dei tifosi al calciatore: “Lascia la Juve”. Addio da 30 milioni | VIDEO CM.IT

La Juventus potrebbe cambiare pelle nel prossimo mercato estivo: tante le trattative in ballo del Dt Giuntoli

Dolce risveglio per la Roma, all’indomani della vittoria sul campo del Milan nel primo round del derby tutto italiano dei quarti di Europa League.

È ancora Mancini a trascinare i suoi dopo la rete decisiva nella stracittadina contro la Lazio, con la truppa di De Rossi che tra una settimana all’Olimpico partirà dal prezioso risultato maturato al Meazza. I giallorossi, visto l’impegno di domenica in casa dell’Udinese, sono rimasti in ritiro a Milano e questa mattina si sono allenati nella vicina Monzello, ospiti del Monza e del club brianzolo. Il mister biancorosso Palladino, insieme alla dirigenza biancorossa, ha fatto gli onori di casa con il tecnico campano che ha accolto in modo molto caloroso l’amico e collega De Rossi. Roma in campo alle 11 al centro sportivo del Monza: defaticante per chi è sceso in campo giovedì sera a San Siro, seduta normale invece per il resto della squadra.

Calciomercato Juventus, i tifosi a Huijsen: “Resta alla Roma”

Da De Rossi ai calciatori passando per i componenti dello staff, alla Roma tutti sono rimasti molto soddisfatti delle strutture di Monzello e dell’accoglienza riservatagli dalla società di casa.

All’uscita dal centro sportivo intitolato a Paolo Berlusconi, prima di salire sul pullman per tornare in hotel, Dybala e compagni hanno raccolto l’affetto dei tifosi giallorossi presenti in Brianza. Tra i più acclamati il numero 21 argentino e mister De Rossi, ma un po’ tutti i giocatori hanno suscitato l’entusiasmo del gruppo di sostenitori che hanno raggiunto Monzello. Foto e autografi per loro, compreso Dean Huijsen, invitato dai supporter romanisti a non cambiare maglia in estate: “Vieni alla Roma, lascia la Juve. Resta con noi”, la richiesta dei tifosi al giovane difensore olandese con passaporto spagnolo. Huijsen ha accennato un sorriso, mentre continuava la trafila dei selfie.

Il classe 2005 è al momento in prestito alla Roma e in estate tornerà a Torino. Da capire nel prossimo mercato quale saranno le intenzioni della Juventus, che per una cifra importante – nell’ordine dei 25-30 milioni di euro – potrebbe anche pensare di sacrificare Huijsen per fare cassa.