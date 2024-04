PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-ROMA 0-1: Mancini top player, Leao un fantasma

Ecco le pagelle e i voti di Milan-Roma, match dello stadio San Siro, valevole per l’andata dei Quarti di finale di Europa League

A San Siro è la Roma a conquistare la vittoria grazie al solito Mancini, ancora una volta su occasione da corner. Il primo round va così ai giallorossi che hanno battuto il Milan per 1 a 0.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6

Calabria 6

Thiaw 5,5

Gabbia 6

Hernández 6

Bennacer 5 – Dal 59′ Adli 6

Reijnders 6

Pulisic 5 – Dal 78′ TOP Chukwueze 6,5 – Gli bastano pochi minuti per dimostrare quanto stia bene. Con una serpentina delle sue serve così un assist al bacio per Olivier Giroud. Il pallone chiede solo di essere spinto in porta, ma il francese colpisce la traversa. Avrebbe meritato più spazio.

Loftus-Cheek 4

FLOP Leão 4 – I fischi di San Siro dicono tutto. Il numero dieci portoghese è il grande assente di Milan-Roma. Mai pericoloso in fase offensiva e poco propenso, come gli capita spesso, al sacrificio, tanto da farsi richiamare in maniera plateale da Maignan. Bocciatura totale, che dà ragione a chi lo critica e non lo considera un campione. Dal 78′ Okafor s.v.

Giroud 4

All. Pioli 4,5 – Perde la sfida a distanza con Daniele De Rossi. Il suo Milan fatica così a rendersi pericoloso in avanti. I cambi risultato tardivi. Inspiegabile tenere fuori fino al 78′ Samu Chukwueze, tra i migliori del Diavolo nelle ultime partite. La qualificazione adesso si fa davvero complicata, con l’Olimpico che sarà una bolgia.

ROMA

Svilar 7

Celik 6,5

TOP Mancini 7,5: ci ha preso gusto. Gioca una partita sontuosa, da leader maximo e governatore incontrastato della difesa e non solo. Pressa a tutto campo, spesso scende in zona offensiva e piazza qualche cross. Poi ovviamente segna un gol di una pesantezza inaudita, anche più della zuccata nel derby. In cinque giorni decide le due partite forse più importanti della stagione. Si arrabbia, scuote i compagni, lotta con gli avversari ma senza mai perdere la lucidità come gli accadeva un tempo. Praticamente un top player.

Smalling 7,5

Spinazzola 6,5

El Shaarawy 7

Cristante 6,5

Paredes 7. Dall’88’ Bove

Pellegrini 7. Dall’88’ Aouar

Dybala 7,5. Dall’ 80′ Abraham sv

Lukaku 6,5. Dal 90′ Llorente

Allenatore: Daniele De Rossi 8: siccome trovare un flop è impossibile, oltre alla menzione per Paulo Dybala, altro migliore in campo autore di una partita clamorosa a tutti i livelli, e Chris Smalling (un muro invalicabile), la cosa più giusta è premiare Daniele De Rossi. Il vero condottiero di questa squadra che domina e vince con enorme merito contro un Milan fino ad ora in formissima con l’unico obiettivo di vincere la coppa. Il perfetto equilibrio tra qualità , carica e determinazione agonistica, sagacia tattica, gestione del pallone e corsa. Una partita preparata da allenatore di livello mondiale. Sta facendo qualcosa di pazzesco. Applausi a scena aperta.

TABELLINO

MILAN-ROMA 0-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernández; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Terracciano; Adli, Musah, Zeroli; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Çelik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp.: Boer, Rui Patrício; Angeliño, Karsdorp, Llorente; Aouar, Bove, Sanches, Zalewski; Abraham, Baldanzi, João Costa. All.: De Rossi.

Arbitro: Turpin (FRA).

GOL: 33′ Mancini (R)

AMMONITI: 33′ Pulisic (M), 39′ Cristante (R), 63′ Adli (M), 74′ Loftus-Cheek (M)

ESPULSI: