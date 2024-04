Milano è anche giallorossa: l’incontro tra il Roma club e la squadra in hotel | FOTO CM.IT

I Roma club lombardi hanno incontrato la squadra giallorossa allo Sheraton San Siro a poche ore dalla supersfida col Milan

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Milan-Roma. Per il calcio italiano è senza dubbio una delle sfide clou dell’anno, forse la più affascinante considerando un derby del genere a questo punto di una competizione europea. E poi è lo scontro tra due amici come De Rossi e Pioli, che provano enorme stima reciproca. E tra due delle tifoserie più importanti del nostro paese.

Ieri la Roma è arrivata a Milano nel tardo pomeriggio e una delegazione della squadra ha anche incontrato allo Sheraton San Siro i club giallorossi, che ovviamente non si trovano solo nella capitale ma sparsi in tutta Italia e in tutto il mondo. Da Lodi a Bergamo e Milano, il tifo organizzato lombardo non è voluto mancare a questo appuntamento, per conoscere alcuni dei loro beniamini come Huijsen, Kristensen e Ndicka. Sorrisi e foto con le consuete bandiere di rappresentanza, la lupa che proverà ad avere la meglio del Diavolo nella sua tana milanese. Oggi l’appuntamento è allo stadio San Siro, parlerà il campo. La squadra di De Rossi senza dubbio avrà carica in più anche dal contatto ravvicinato e personale con i suoi tifosi, che in 5mila canteranno al Meazza.