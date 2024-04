Juventus, Rabiot ai titoli di coda: nuova destinazione

Rimane in bilico il futuro alla Juventus di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto con il club bianconero: spunta una nuova destinazione per il centrocampista francese

Uno dei reparti che potrebbe subire un profondo restyling la prossima estate alla Juventus è certamente il centrocampo, con Koopmeiners che rimane in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli.

L’eventuale arrivo dell’olandese è vincolato anche al futuro di Adrien Rabiot, la cui permanenza sotto la Mole rimane sempre in bilico. Le parti in causa si confronteranno solo a qualificazione Champions acquisita e il possibile divorzio in panchina dei bianconeri da Allegri, primo sponsor dell’ex PSG, può avvicinare l’addio anche del francese alla ‘Vecchia Signora’. Rabiot è attratto dalla Premier League, nonostante anche fuori dal campo abbia sempre confermato di trovarsi bene in quel di Torino. In estate per potrebbe propendere per altre scelte, con il classe ’95 già vicino all’addio un anno fa prima della decisione di firmare il rinnovo con la Juventus.

Calciomercato Juventus, irrompe Simeone per Rabiot

Prolungamento adesso però in salita, viste le richieste della mamma-agente che vorrebbe quanto meno confermare i quasi 10 milioni di euro d’ingaggio che il figlio percepisce alla Continassa.

Cifre che vanno a cozzare con la nuova politica di risanamento e sostenibilità dei conti della proprietà, sottolineata anche dallo stesso John Elkann nell’ultima lettera agli azionisti Exor. Ecco quindi che a queste condizioni diventa difficile la permanenza di Rabiot alla Continassa, con il nazionale transalpino vice campione del mondo che oltre all’Inghilterra viene corteggiato anche in Spagna. Prima il Barcellona, mentre adesso pure l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino il centrocampista come riportano i rumors della stampa iberica. Rabiot piace a Simeone e sarebbe una delle priorità del ‘Cholo’ per rinforzare il reparto mediano nel mercato estivo.

La strada per arrivare al francese non è facile per i madrileni, che comunque hanno iniziato a sondare già nei mesi scorsi la disponibilità del giocatore al trasferimento alla corte di Simeone.