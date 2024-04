“Juve mer**”: assurdo in Parlamento, scoppia il caso

Il derby di Torino sbarca in Parlamento e si scatena il caso: il deputato si lascia andare ad un ‘Juve merd**’ che fa discutere

Il derby di Torino è già iniziato…in Parlamento. A Bruxelles è entrata in scena la stracittadina in programma sabato prossimo tra granata e Juventus. Lo ha fatto in un modo che sta facendo discutere, con un video che è diventato virale in pochissimo tempo.

Protagonista dell’episodio che sta generando comprensibile polemica è Mick Wallace, eurodeputato irlandese, appartenente al gruppo GUE (Sinistra Unitaria). Wallace, come si vede in un video che sta circolando sui social, prende la parola indossando la maglia del Torino e si rivolge al presidente: “Signor presidente, sabato c’è il derby Torino-Juventus. Allora in bocca al lupo al Toro e Juve m***a”.

Una frase che, ovviamente, ha lasciato di stucco i presenti, anche se il deputato irlandese non è certo nuovo ad iniziative di questo tipo.

Wallace e il Torino all’Europarlamento: è già successo

Non è la prima volta, infatti, che Mick Wallace sfoggia una maglia del Torino durante i suoi interventi al Parlamento Europeo, né che fa riferimento alle partite dei granata.

Lo aveva già fatto, ad esempio, nel 2021 quando aveva celebrato un successo della formazione piemontese contro il Sassuolo. “Oggi è il giorno di San Patrizio e gli irlandesi amano sempre chi parte sfavorito. Ebbene, poco fa il Torino ha battuto il Sassuolo: hanno vinto gli sfavoriti e che ciò sia successo nel giorno di San Patrizio mi fa molto piacere”.

Anche nel 2022 l’eurodeputato irlandese si era presentato con la maglia del Torino per un intervento sui cambiamenti climatici. Ora, le sue parole sul derby, destinate a lasciare il segno e generare polemica.