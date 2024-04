Juve, assalto al portiere del futuro: il dopo Szczesny è in Spagna

Le operazioni ad ampio raggio di Giuntoli sul mercato riguardano anche la porta: la Juventus inizia a pensare all’erede di Szczesny

E’ una Juventus che si prepara a cambiare molto, nel prossimo futuro. In estate, avremo il primo ‘vero’ mercato targato Cristiano Giuntoli. Che metterà mano corposamente alla rosa cercando innesti giovani e di prospettiva in molti reparti.

Sotto osservazione anche la situazione tra i pali. Niente da dire sul rendimento di Szczesny, anche quest’anno uno dei migliori per prestazioni offerte, sempre molto affidabile. Il polacco, però, inizia ad avere un’età avanzata e soprattutto nel 2025 andrà in scadenza di contratto. Juventus che dunque pensa già al suo sostituto, magari con un anno di ‘affiancamento’. E ci sarebbe già un nome che stuzzicherebbe non poco il ds bianconero.

Juventus, Giuntoli punta Jorgensen: ma c’è concorrenza per il portiere del Villarreal

Un nome che risponde a quello di Filip Jorgensen. Estremo difensore danese, a gennaio compirà 22 anni, ma sta già maturando una certa esperienza con la sua nazionale e con il Villarreal.

Annata complicata per tutto il ‘Submarino Amarillo’ e anche per lui, costretto a incassare non pochi gol (ben 52 in campionato finora), ma almeno la squadra ha scongiurato il rischio di rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere con una recente serie di risultati positivi. Jorgensen, stando a ‘Masfichajes.com’, in Spagna, è attenzionato non soltanto dalla Juventus ma anche dal Newcastle e da alcune squadre tedesche. Per il momento, il Villarreal non intende cedere, ma di fronte a un’offerta importante (da almeno 20 milioni di euro) potrebbe anche riconsiderare la sua posizione.