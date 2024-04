Fiorentina con il fiatone: scialbo 0-0 a Plzen, tutto aperto per il ritorno

Da pochi minuti è terminata la sfida di Conference League tra Viktoria Plzen e Fiorentina: pareggio a reti bianche per i Viola

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito del primo round del confronto tra Viktoria Plzen e Fiorentina. In una gara piuttosto avara di emozioni, la compagine di Italiano non va oltre uno scialbo 0-0 che dunque mantiene apertissimi i discorsi in vista del ritorno.

I gigliati hanno dunque confermato le difficoltà riscontrate nelle ultime settimane. Pur avendo in mano il pallino del gioco per larga parte dell’incontro, infatti, Nico Gonzalez e compagni non sono riusciti a sfondare l’accorta difesa del Viktoria Plzen. Il canovaccio tattico della sfida è emerso sin dai primi minuti dell’incontro, con i Viola che hanno tenuto a lungo il pallone, ma si sono fatti vedere in modo pericoloso nel cuore dell’area di rigore avversaria soltanto in situazioni di calcio da fermo. Anzi, è stata proprio la compagine ceca a creare l’occasione più grande del primo tempo, con l’imbucata per Cerv che per poco non ha bucato la retroguardia viola.

Nella ripresa la Fiorentina ha provato ad alzare i giri del motore, riuscendo a rendersi pericolosi sostanzialmente solo con Beltran. Al termine di uno scambio ad alte frequenze con Nico Gonzalez, l’attaccante Viola è andato alla conclusione, chiamando Jedlicka ad una risposta in due tempi. Per il resto, poco altro se non la sospensione della gara per qualche minuto alla luce del lancio di fumogeni provenienti dal settore ospiti.