Bufera Milan, ‘paga’ Leao: l’hanno messo in vendita

Il primo tempo non è stato affatto digerito. La presa di posizione è arrivata all’istante. Leao sotto la lente di ingrandimento: ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco tra Milan e Roma decisa, al momento, dall’incornata vincente di Gianluca Mancini. Capitalizzando al meglio un errore in marcatura della difesa rossonera, il difensore di De Rossi è riuscito a centrare il bersaglio grosso con una precisa incornata di testa che non ha lasciato scampo a Maignan.

Frenetico e poco incisivo nella zona calda del campo, il Milan ha faticato a rendersi seriamente pericoloso dalle parti di Svilar. Affidandosi soprattutto ad iniziative estemporanee, il “Diavolo” non è riuscito a macinare quel calcio che ha permesso alla compagine di Pioli di risalire la classifica. A finire sotto la lente di ingrandimento dei tifosi, ad esempio, è stata soprattutto la prestazione di Rafa Leao.

Il portoghese, infatti, è stato uno dei peggiori in campo. Non riuscendo quasi mai a saltare l’uomo, scatenando la propria velocità, l’attaccante di Pioli è finito con l’adeguarsi al torpore della manovra rossonera, non trovando i rifornimenti giusti. Rispetto ai tanti elogi ricevuti dai propri tifosi nei giorni scorsi, Leao ha dunque calamitato non poche critiche per una prova, per adesso, oggettivamente deludente. Di seguito una rapida carrellata:

Quando Leao entra in campo così va tolto subito. Imbarazzante — MilanCaputMundi (@CaputMilan86326) April 11, 2024

Leao non è in giornata e Pioli va in difficoltà, strano — Alessandro (@alessandropout) April 11, 2024

#MilanRoma Leao si deve svegliare, anche il resto della squadra non ha ancora dato il massimo. Non si può giocare così male in un quarto di finale in casa. — Marco dallaSardegna (@MarcodallaSarde) April 11, 2024

El Shaarawy si sta mettendo in tasca Leao — Stè (@clarkeismo) April 11, 2024

Sto pregando in francese che arrivi il PSG con l’offerta giusta per Leao — DanTe (@il_Terz) April 11, 2024

Con Leao e Theo versione subbuteo diventiamo veramente poca cosa. Piolismo.#MilanRoma https://t.co/m6OgIyv9zz — #PioliOUT 🔴⬛ (@Jacop83) April 11, 2024

Leao o tirava fuori una prestazione da 2- o faceva tripletta e purtroppo è la prima — THIAGO MOTTIANA (@chrspulisic) April 11, 2024