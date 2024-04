Xavi si gode il successo, ma alza l’asticella: “Il nostro obiettivo è questo”

Intervenuto nel corso della diretta di Amazon Prime Video, il tecnico del Barcellona Xavi ha fornito la sua chiave di lettura sulla preziosa vittoria ottenuta al “Parco dei Principi” contro il Psg

Soffrendo nei momenti più difficili dell’incontro ma trovando il bandolo della matassa per imprimere la svolta decisiva all’incontro, il Barcellona di Xavi è riuscito a cogliere un successo pesantissimo al “Parco dei Principi”. Il sigillo finale di Christensen ha completato la rimonta dei catalani, che ora partono con il favore dei pronostici in vista della gara di ritorno in programma tra sei giorni.

Intervistato ai microfoni di Amazon Prime Video, il tecnico del blaugrana, Xavi, ha naturalmente elogiato la prova dei suoi ragazzi. Ecco quanto riferito dall’allenatore dei catalani: “Sono molto orgoglioso della mia squadra. Penso che l’ingresso in campo di Gavi, così come le altre, sia stata molto buona. Avevamo studiato diverse situazioni sulle corsie esterne. Vittoria importante per la squadra, abbiamo sofferto e anche tanto perché il Psg pressa e anche tanto. L’obiettivo è quello di arrivare in semifinale, adesso abbiamo un vantaggio. Mi è piaciuta la mentalità e il lavoro sia in fase difensiva che in quella offensiva. I miei giocatori, molto giovani, hanno dimostrato di essere maturi. Se uno è giovane e di talento, deve giocare”.