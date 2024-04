Per la terza volta alla Juventus: l’assist di Kean e Milik

Grandi movimenti in attacco per la Juventus in vista della prossima estate: doppia cessione e possibile ritorno in maglia bianconera

Non solo il ribaltone in panchina, con Massimiliano Allegri sempre più lontano dalla Juventus e con Thiago Motta in prima fila al momento per ereditare la guida tecnica della ‘Vecchia Signora’.

Diversi movimenti si preannunciano anche nel reparto d’attacco per il club bianconero, alle prese con i rinnovi di Vlahovic e Chiesa. Entrambi potrebbero restare in bianconero, ma la situazione del numero 7 è al momento un po’ più complicata e non da escludere un possibile affondo dalla Premier League (o dal Bayern Monaco) per il nazionale azzurro. In bilico però, con Yildiz blindato e che può indossare la maglia numero dieci, ci sono specialmente Milik e Kean in vista del prossimo mercato estivo. Il centravanti nato a Vercelli fu già a un passo dalla cessione in prestito a gennaio, prima che il trasferimento all’Atletico Madrid sfumasse per le condizioni fisiche precarie del giocatore.

Calciomercato Juventus, riecco Morata: è nella lista di Giuntoli per l’attacco

Kean è in scadenza tra poco più un anno (giugno 2025) e il prolungamento di contratto, a meno di colpi di scena, è da escludere alla Continassa.

Come il classe 2000 anche Milik potrebbe fare le valigie, specialmente in caso di separazione in panchina di Allegri, che ha fortemente voluto la sua conferma la scorsa estate. Il polacco sta deludendo in questa stagione e il cambio di agente potrebbe aprire a una cessione lontano dall’Italia. Milik è valutato intorno ai 10 milioni di euro, a circa il doppio (o almeno non inferiore ai 15 milioni) è invece fissato il prezzo di Kean. La Juventus per sostituirli potrebbe ripensare nuovamente ad Alvaro Morata, che ha già vissuto due esperienza sotto la Mole e giocato insieme a Vlahovic e Chiesa nel 2020/2021. Lo spagnolo fa parte della lista del Dt Giuntoli per attacco e ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Morata sta vivendo una stagione da protagonista con 20 gol segnati in tutte le competizioni e già la scorsa estate fu corteggiato dalle big italiane, compresa la ‘Vecchia Signora’.