Milan-Roma, che recupero per De Rossi: a San Siro ne manca solo uno | CM.IT

La Roma si allena a Trigoria alla vigilia della supersfida col Milan di domani sera: DDR può sorridere

La Roma si prepara alla supersfida di domani sera a San Siro contro il Milan per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Un derby che inevitabilmente segnerà parecchio la stagione di entrambe le squadre, che non vogliono arrivare impreparate. Soprattutto a livello di formazione e forze a disposizione, che per i due allenatori sarà una questione soprattutto di giocatori in campo. Il dubbio principale per Daniele De Rossi era relativo alle condizioni di Gianluca Mancini, che ieri non si è allenato in gruppo, ma si è trattato solo di gestione.

Oggi nella rifinitura a Trigoria il numero 23 giallorosso era regolarmente insieme ai compagni e ovviamente sarà presente domani sera. Come praticamente tutta la rosa in lista Uefa ad eccezione di Sardar Azmoun, che oggi si è allenato a parte su un altro campo perché alle prese con il brutto infortunio patito in nazionale e quindi out ancora per qualche settimana. E di Evan Ndicka che sarà squalificato. Sempre in gruppo anche Tammy Abraham, che dopo il ritorno nel derby punto a mettere qualche altro minuto nelle gambe.

Per il resto DDR potrà contare su tutti, con meno scelta proprio al centro della difesa, visto che appunto l’ivoriano è out e Huijsen non è in lista Uefa. La scelta dovrebbe così ricadere su Chris Smalling come partner di Gianluca Mancini, con Diego Llorente impiegato nel derby e pronto a subentrare se l’inglese non dovesse ancora reggere i 90 minuti. Poi il ballotaggio è sulle fasce, ma Celik e Spinazzola sono in vantaggio su Karsdorp e Angelino mentre gli altri sono tutti confermati: Pellegrini, Paredes e Cristante a centrocampo, El Shaarawy e Dybala alle spalle di Lukaku. Alle 19.15 a San Siro la conferenza di De Rossi e Dybala.