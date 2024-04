Milan, occasione Ez Abde: il talento 2001 torna sul mercato | ESCLUSIVO

Ez Abde torna sul mercato dopo una stagione al Betis. Il Milan si è già interessato alla situazione del marocchino: il Barcellona è uno spettatore interessato…

Ez Abde è uno dei nomi su cui si accenderanno i riflettori del prossimo calciomercato. Il talentuoso esterno offensivo sinistro classe 2001, cresciuto nell’Hercules, dopo un periodo di crescita tra Barcellona B e Barcellona, sembrava esploso un anno fa. Nella stagione di prestito all’Osasuna, con 34 presenze e sei reti di cui una, storica, decisiva per conquistare la finale di Copa del Rey, Abde aveva mostrato il talento che ha convinto il Betis a puntare su di lui.

Gli andalusi hanno investito per il suo cartellino 7.50 miloni di euro, il secondo acquisto più caro della campagna estiva dietro Pablo Fornals, e i catalani si sono garantiti, oltre il diritto di ‘recompra’, anche il 50% della sua futura vendita. Abde accetta la corte del Betis grazie soprattutto a Ramon Planes, il dirigente che lo volle al Barcellona e che ha lasciato il Betis a gennaio scorso, per trasferirsi all’Al-Ittihad.

Calciomercato, Ez Abde torna sul mercato: il Milan ci ha già provato

Il Milan, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, allacciò contatti per la sua situazione durante l’estate scorsa, ma il giocatore preferì sposare un progetto nel quale sentiva di avere più chances di mettersi in mostra. Un piano che ha cozzato con la volontà di Pellegrini. Il tecnico cileno ha deciso di puntare su calciatori che giocano all’interno del campo (Isco, Fornals, Fekir) preferendoli ad esterni puri come Abde, il cui spazio è stato molto meno del previsto. Finora è sceso in campo 32 volte, di cui solo cinque da titolare in campionato, con cinque reti.

Con questo panorama, Abde tornerà sul mercato. Il Betis cercherà di recuperare il suoi 7.5 milioni investiti e il Barcellona, che incasserà il 50% dell’eventuale cessione, è ovviamente interessato al fatto che trovi una nuova collocazione in grado di valorizzarlo. Un’occasione interessante per un 22enne di talento, che vanta già 15 presenze con la Nazionale maggiore del Marocco e ha un’enorme voglia di rimettersi in gioco. Il Milan, che quando ha pescato giovani talenti da rilanciare in Spagna lo ha fatto sempre molto bene (Brahim, Theo…) conosce e monitora il suo profilo.