DIRETTA Champions, Atletico Madrid-Borussia Dortmund 2-0 | PSG-Barcellona 0-0: Raddoppio di Lino LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Atletico Madrid-Borussia Dortmund e PSG-Barcellona

Dopo la scorpacciata di goal di ieri sera, ben 10 in due partite, la Champions League torna in campo questa sera per i quarti di finale. Giustiziere dell’Inter negli ottavi, l’Atletico Madrid ospita il Borussia Dortmund, che non ha ormai nulla da chiedere al campionato, trovandosi addirittura a 7 punti dal terzo posto e a 23 dal primo. Rendersi protagonisti di un buon cammino europeo rappresenta dunque l’ultimo appiglio per provare a salvare la stagione.

I ‘Colchoneros’ non se la passano molto meglio. La squadra allenata da Diego Pablo Simeone sta vivendo un’annata ricca di alti e bassi, che l’hanno portata ad occupare il quarto posto in classifica, con appena due punti di vantaggio sulla quinta. Nelle ultime cinque sfide in Liga, Griezmann e compagni hanno vinto solamente due partite e proveranno ad invertire la rotta davanti al proprio pubblico, per affrontare con meno patemi possibili la sfida di ritorno in Germania. A livello di formazioni, el Cholo dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Mario Hermoso, obiettivo di mercato delle bighe italiane, e Memphis Depay.

A circa 1300 chilometri di distanza, in terra parigina il PSG ospiterà il Barcellona. Una sfida particolare per Luis Enrique, grande ex della partita che è stato chiamato dalla proprietà del Qatar proprio per il suo pedigree internazionale. Letteralmente rinato da quando Xavi ha annunciato il suo addio al termine della stagione, il Barça sta vivendo un momento magico che gli ha consentito, tra le altre cose, di eliminare senza troppi problemi il Napoli negli ottavi di finale. Quello di stasera sarà addirittura il quattordicesimo scontro diretto tra le due squadre, con un bilancio in assolutà parità: 4 vittorie a testa e 5 pareggi. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.