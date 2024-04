Chiesa ha scelto la sua destinazione: addio Juventus con lo sconto

Non è un momento particolarmente brillante quello che sta vivendo Federico Chiesa alla Juventus. A fine stagione le cose potrebbero cambiare

La Juventus ha ripreso la propria marcia anche in campionato battendo la Fiorentina, e si prepara ad un finale di stagione da non fallire per portare a casa sia l’obiettivo qualificazione Champions che la Coppa Italia con la finale alla portata dopo il successo dell’andata contro la Lazio in semifinale.

Servirà quindi ad Allegri l’apporto di tutti i big della rosa, a partire anche da Federico Chiesa che non vive di certo la fase più esaltante della propria annata. L’ultimo gol risale allo scorso 3 marzo contro il Napoli, ed in generale le prestazioni non sono propriamente in linea con quelle straripanti di inizio stagione. A pesare sul capo del classe 1997 c’è anche la situazione contrattuale che pone inevitabili dubbi sulla sua permanenza a Torino, alla luce anche delle voci che rimbalzano dalla Spagna.

Al netto di tutto Chiesa che con l’addio di Massimiliano Allegri potrebbe anche rinnovare, fermo restando che la situazione è ancora tutta da evolvere. Non mancano infatti possibili strade alternative per l’attaccante italiano, che potrebbe tornare in auge per una big spagnola.

Calciomercato Juventus, Chiesa vuole il Barcellona: la situazione dalla Spagna

Secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ il Barcellona resta attento sul mercato in entrata, con Deco pronto ad esplorare diverse soluzioni tra cui lo stesso Federico Chiesa.

Si tratta di un calciatore che per caratteristiche potrebbe dare una mano alla manovra offensiva dei catalani che quest’anno hanno avuto più di qualche difficoltà. Stando alla stessa fonte iberica, proprio Chiesa avrebbe confessato alle persone a lui vicine la voglia di vestire la maglia del Barça. Chiaro come il contratto in scadenza 2025, qualora non venisse rinnovato, potrebbe andare ad agevolare la trattativa da parte del Barcellona che potrebbe provare a strapparlo ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore.

Valutato sui 40 milioni di euro, Chiesa ha quindi il futuro incerto, con il club catalano che vorrebbe provare a strapparlo alla Juve ad una cifra più bassa. Anche Chelsea, United, Liverpool e Bayern osservano la situazione.