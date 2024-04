Superlega bocciata, scende in campo anche la politica

Arriva una nuova bocciatura per la Superlega: forte opposizione anche da parte della politica

Il progetto relativo alla Superlega continua a incassare ‘no’. E ora anche la politica si muove in tal senso.

Ora anche gli europarlamentari si muovono contro la Superlega. In particolar modo, nove deputati di varie estrazioni politiche, dai Popolari ai Socialdemocratici, dai Conservatori al Gruppo misto, hanno presentato un’interpellanza alla Commissione europea contro ogni tentativo di cancellare il merito sportivo nei criteri di qualificazione alle competizioni internazionali. Si tratta, in sintesi, di un nuovo ‘no’ alla Superlega.

Nell’interrogazione si chiede espressamente una richiesta di risposta scritta al fine di “proteggere il modello sportivo europeo e la competitività del calcio europeo”. A presentare l’interrogazione sono stati nove eurodeputati di diversi partiti alla Commissione europea, ovvero Tomasz Frankowski (PPE), Ibán García del Blanco (S&D), Tomasz Piotr Por?ba (ECR), Tiziana Beghin (NI), Matjaž Nemec (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE), Michaela Šojdrová (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Hannes Heide (S&D).

Progetto Superlega, un nuovo ‘no’ da parte della Superlega

L’interrogazione recita: “Il calcio europeo è una storia di successo europea”. Il suo successo è basato “sul modello sportivo europeo, che richiede che valori e principi chiave come la solidarietà, l’apertura e il merito sportivo siano rispettati nella piramide calcistica, dal livello di base a quello d’élite”.

Ecco perché, d’accordo con le raccomandazioni politiche contenute nella relazione del Parlamento sulla politica dello sport, la Commissione dell’europarlamento si dice “preoccupata per le modifiche proposte al modo in cui sono strutturate le competizioni calcistiche europee”, ponendo un interrogativo relativo al fatto che “in questo modo le squadre non possono più essere sicure di qualificarsi direttamente dai loro campionati nazionali ogni stagione”.

Una nuova bocciatura, dunque, per la Superlega, progetto al quale si sono già opposti molti club, al netto del parere positivo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui Fifa e Uefa avrebbero abusato della loro posizione dominante secondo la sentenza dello scorso dicembre.