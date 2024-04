Spalletti lancia l’allarme: “Non siamo al top. Ecco le squadre superiori”

Le dichiarazioni del commissario tecnico della nazionale, Luciano Spalletti, che fa il punto in vista dell’Europeo che si giocherà in Germania

Manca sempre meno ad Euro2024, che vedrà l’Italia tra le squadre protagoniste. Luciano Spalletti, volato a Dusseldorf per il workshop UEFA, ha fatto il punto della situazione a poco più di due mesi dall’inizio della competizione.

L’ex allenatore del Napoli è pronto a fare le sue scelte, ma le idee appaiono già abbastanza chiare: “Il blocco di 15-16 delle amichevoli di marzo che sarà in rosa per l’Europeo sarà quello, ma avremo modo di valutare in quest’ultima fase della stagione chi farà vedere qualità. Credo sia più giusto poterne portare 26, anziché 23, a patto che si dia poi la possibilità di averne 15 in panchina. Da parte della UEFA è emersa la possibilità di prendersi cura dei problemi delle squadre”.

Italia, Spalletti: “La storia a favore è un trampolino per i calciatori”

Luciano Spalletti non vede l’Italia tra le migliori squadre, ma quando si scende in campo in una competizione internazionale tutto cambia:

“Per essere competitivi e per la forza degli avversari dobbiamo fare ancora uno step ulteriore – riporta gianlucadimarzio.com – Dentro la competizione effettiva, però, l’Italia sa sempre dare quel qualcosa in più. Avere la storia a favore è un trampolino per i calciatori, ma dobbiamo riuscire a fare meglio di quello che abbiamo fatto per essere competitivi. Anche se non siamo al top e al livello delle migliori come ad esempio Spagna, Francia, Germania e Inghilterra, vogliamo lavorare per arrivarci. Dobbiamo essere i migliori di tutti e non è semplice”.