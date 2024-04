Sanzione UFFICIALE per Mancini e altra bufera: “Un grande circo”

E’ arrivata la scelta ufficiale del Giudice Sportivo sui fatti avvenuti lo scorso sabato al termine del Derby della Capitale

La tanto attesa sentenza sul caso Gianluca Mancini è arrivata puntuale questo pomeriggio. Il difensore della Roma, che rischiava una squalifica per aver sventolato dopo il triplice fischio del derby una bandiera ritenuta offensiva nei confronti dei tifosi della Lazio, è stato ufficialmente punito dal Giudice Sportivo con un’ammenda.

Mancini, entrato in diffida dopo l’ultima ammonizione rimediata insieme a Leandro Paredes, è stato in tutti i sensi l’uomo dell’ultimo derby. Oltre alle polemiche finali, il centrale verrà a lungo ricordato per aver messo il timbro decisivo sull’incontro grazie al gol di testa che ha decretato l’esordio vincente di Daniele De Rossi al ‘primo’ derby vissuto dalla panchina nelle vesti di allenatore.

Come già anticipato, il difensore giallorosso non è stato squalificato e sarà regolarmente a disposizione di De Rossi per il prossimo match di campionato contro l’Udinese. Il giudice Mastrandrea, infatti, con l’ultimo dispositivo ha deliberato “di sanzionare il calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma) con l’ammenda di € 5.000,00 per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva”.

Roma, multa e niente squalifica per Mancini: le reazioni dei tifosi

In merito alla decisione di non punire il calciatore con una squalifica e – di conseguenza – di stabilire una sanzione, non sono mancate le reazioni contrastanti da parte dei vari sostenitori, in difesa dell’una o dell’altra fazione.

Alcuni tifosi, ad esempio, si sarebbero aspettati una squalifica nei confronti di Mancini per aver sventolato la bandiera contro la Lazio, come riportato su ‘X’: “Allora è lecito farlo e può farlo quando vuole, ma che vergogna”. Tra i principali commenti piovuti nelle ultime ore sui social, inoltre, quest’ultimo caso è stato paragonato a quello di Acerbi accusato di razzismo da Juan Jesus e assolto dal giudice sportivo. Un confronto che ha spinto diversi utenti a non condividere la multa incassata dal centrale giallorosso e definire il calcio italiano come “un grande, gigantesco ed elaboratissimo circo”.

Queste le principali reazioni su ‘X’:

Multare Mancini per aver sventolato il bandierone ma fare orecchie da mercante su Acerbi è proprio nella natura di tutto il sistema del calcio italiano: un grande, gigantesco ed elaboratissimo circo 🎪 — Igor Tutor (@mariottismo) April 9, 2024

5 mila euro di multa a Mancini.

se costa così poco, secondo me lo rifa, si diverte troppo.#RomaLazio — Leonardo Dorini (@dorinileonardo) April 9, 2024

#Ansa: 5mila euro di multa a #Mancini dopo il derby. TARALLUCCI E VINO?

TARALLUCCI E VINO. — GleisonTop (@Gleison_Top) April 9, 2024

https://twitter.com/Frankiessl1900/status/1777715043380896162

Allora e lecito farlo e può fare quando vuole ma che vergogna — Gianfranco Trovato (@GianfrancoTrov) April 9, 2024

Ma pensavate davvero che l'avrebbero squalificato? 😂😂🤦‍♂️#Mancini — 𝒜𝓃𝓉𝑜 (@dare_devil005) April 9, 2024

I casi #Acerbi e #Mancini sono due occasioni perse per far capire ai calciatori che, con quello che rappresentano e che guadagnano, dovrebbero essere degli esempi positivi. La certezza è che capiterà ancora#giudicesportivo — Ale Franchetti (@a_franchetti) April 9, 2024

Dopo il supplemento d'indagine più rapido della storia, solo una multa da 5mila euro per #Mancini per il bandiera-gate. Nessuna squalifica — Marco Corradi (@corradone91) April 9, 2024